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Лавров назвал Грузию примером последствий западной геополитической инженерии

24 июня 2019, 12:24  •  61 • Украина
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Грузия стала примером последствий западной геополитической инженерии.
 
РИА Новости
 

Об этом сообщает РИА Новости.

«Ещё один пример последствий геополитической инженерии, которой наши западные коллеги занимаются, — это Грузия, где западные кураторы готовы закрывать глаза на бесчинства ультранационалистов, на русофобию, лишь бы порвать все связи народа Грузии с нашей страной, переписать нашу общую историю», — сказал он.

По его словам, печальные результаты в настоящий момент показывает и Украина, которая слепо следовала советам из-за рубежа. Государство с огромным потенциалом превратилось в постоянного просителя международной помощи со слабой экономикой.

«Страна с огромным потенциалом при режиме Порошенко... была низведена до состояния просителей международной помощи, лишилась индустриальной базы, страдает до сих пор от колоссального оттока трудоспособного населения, не говоря уже о внутреннем конфликте, и раскола общества по духовным, цивилизационным линиям», — добавил Лавров.

Ранее в Грузии начались массовые протесты, сопровождающиеся актами русофобии. В частности, в Тбилиси кинотеатры перестали показывать фильмы на русском языке, а некоторые грузинские кафе выразили намерение повысить цены в своих заведениях исключительно для туристов из России.

В августе 2018 года глава украинской политической партии «Основа» Андрей Николаенко заявил, что у властей Украины отсутствует план развития страны и она постоянно находится в «попрошайнической позиции».

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