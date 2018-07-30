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Лавров назвал аномалией текущее состояние отношений между Россией и Украиной
30 июля 2018, 15:09 • 89 • Украина
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал перспективы российско-украинских отношений.
Reuters
«Я уверен, что мы братские народы. У нас тысячелетняя совместная история. И, конечно, то, что сейчас происходит, — это аномалия», — сказал Лавров на Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме».
Ранее Лавров заявил, что считает неприемлемым предложенный Западом Украине выбор между Россией и Европой.
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