Лавров назвал аномалией текущее состояние отношений между Россией и Украиной

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал перспективы российско-украинских отношений.

«Я уверен, что мы братские народы. У нас тысячелетняя совместная история. И, конечно, то, что сейчас происходит, — это аномалия», — сказал Лавров на Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме».

Ранее Лавров заявил, что считает неприемлемым предложенный Западом Украине выбор между Россией и Европой.

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