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Лавров нашел связь между делами Навального и Скрипаля

10 сентября 2020, 15:55  •  98 • Политика
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Западные страны не утруждаются поиском доказательств своих обвинений в адрес Москвы
Германия отказывается предоставить России информацию о том, что именно было обнаружено в анализах Алексея Навального, однако требует, чтобы в РФ было проведено расследование. Ситуация повторяет события вокруг отравления Сергея Скрипаля в Великобритании. На это обратил внимание министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Он напомнил, что тогда тоже все было засекречено. Более того, в Москве до сих пор не располагают сведениями о том, где сейчас Скрипаль и его дочь. Но, как и тогда, на Россию льется поток голословных обвинений и требований найти и наказать виновных. При этом правительство Германии заявило, что дело ведут "органы независимой юстиции", поэтому оно само не может ответить ни на какие запросы.
С аналогичной ситуацией Москва столкнулась и в 2014 году после крушения малайзийского "Боинга" в Донбассе, напомнил Лавров на пресс-конференции 10 сентября.
"Голландская сторона обвиняла нас регулярно в том, что мы отказываемся сотрудничать в ответ на многократные усилия наших официальных структур по предоставлению информации, которая у нас имелась", – цитирует Лаврова РИА "Новости".
Все сводится к тому, что западные лидеры повторяют слова Арнольда Шварценеггера trust me (англ. "доверяй мне"), но даже Терминатору было легче поверить, чем участникам нынешней политической игры, отметил Лавров.
Накануне дипломатические ведомства РФ и Германии обменялись колкими замечаниями по поводу ситуации с Навальным. При этом госсекретарь США Майк Помпео публично заявил, что организовать покушение на оппозиционера могло "высокопоставленное российское руководство".
В четверг, 10 сентября, немецкие СМИ сообщили, что "главного критика Кремля" взяли под усиленную охрану, поскольку он пришел в себя и может рассказать, что с ним случилось.

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