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Лавров: наращивание активности НАТО у границ РФ и Белоруссии требует особого внимания

19 июня 2018, 22:09  •  63 • Политика

МИНСК, 19 июня. /ТАСС/. Наращивание военной инфраструктуры и активности НАТО непосредственно у границ России и Белоруссии требует особого внимания. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства, в ходе которого обсуждалась, в частности, программа согласованных действий в области внешней политики на 2018-2019 годы.

"США и их союзники не останавливаются перед вмешательством во внутренние дела суверенных государств вплоть до применения военной силы. Большую озабоченность вызывает развертывание глобальной системы американской противоракетной обороны при одновременном закреплении в доктринальных документах США положений, снижающих порог применения ядерного оружия. Особого внимания требует наращивание военной инфраструктуры и активности НАТО непосредственно у границ России и Белоруссии", - сказал Лавров.

По его словам, "тесная внешнеполитическая координация [России и Белоруссии] имеет возрастающее значение в условиях сохраняющейся в мире крайне напряженной ситуации".

Глава МИД РФ добавил, что "односторонний выход США из договоренностей по иранской ядерной программе говорит о пренебрежительном отношении американской администрации к своим международным правовым обязательствам, не говоря уже о политических декларациях и обещаниях". "В этих непростых условиях наши [России и Белоруссии] внешнеполитические ведомства находятся в постоянном и тесном контакте, вырабатывают совместные практические шаги", - добавил Лавров.

Он также высоко оценил солидарное с Москвой голосование Минска "против провокационных проектов резолюций по Крыму на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи и сессии исполнительного совета ЮНЕСКО, а также против грузинского проекта резолюции, в котором предпринималась попытка спекулировать на проблеме беженцев из Абхазии и Южной Осетии".

Лавров напомнил и то, что в Минске "недвусмысленно и твердо осудили ракетные удары США, Великобритании и Франции по сирийской территории в апреле". "Далеко не у всех членов мирового сообщества хватило самостоятельности, чтобы принципиально отреагировать на это грубейшее нарушение международного права", - указал российский министр.

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