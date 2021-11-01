Лавров напомнил о предостережении Путина: "Зная назойливость США…."

Глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что Путин предостерегал Байдена от размещения военных баз в странах Средней Азии.

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что глава России Владимир Путин предостерегал президента США Джо Байдена от попыток разместить военные базы США в Центральной Азии "для нанесения горизонтальных ударов по Афганистану".

Это было на саммите в Женеве, напомнил он в эфире программы "1/6" Кирилла Вышинского на канале "Россия-24".

По словам Лаврова, тема с Афганистаном всплыла уже тогда, в июне. Все предвидели исход конфликта в этой стране.

Лавров также отметил, что США пытались разместить вооружение не только у соседей Афганистана, но и в Киргизии, Узбекистане, Пакистане. Но везде получили отказ.

"Зная назойливость США, не исключено, что они продолжат попытки разместить свои военные базы в Центральной Азии", - подытожил Сергей Лавров.