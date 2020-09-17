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Лавров напомнил о готовности США признать Крым российским

17 сентября 2020, 20:15  •  110 • Политика
Джон Керри и Сергей Лавров. Фото: Xu Jinquan/Xinhua/www.globallookpress.com
Вашингтон просил Москву провести повторный референдум
В период "русской весны" весной 2014 г. тогдашний глава Госдепа США Джон Керри говорил, что все понимают, что Крым является российским, но предлагал провести еще один референдум о воссоединении региона с РФ. Такими воспоминаниями шестилетней давности поделился министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Он рассказал о встрече в апреле 2014-го, в которой, кроме него и американца, также приняли участие высокий представитель Евросоюза Кэтрин Эштон и исполнявший в тот момент обязанности главы МИД Украины Андрей Дещица.
Стороны смогли "сочинить" целую страницу, одобренную всеми присутствовавшими, отметил Лавров.
"Она гласила, что мы, участники от России, США и Евросоюза, приветствуем обязательства украинских властей осуществить децентрализацию в стране с участием всех областей Украины", – цитирует министра RT.
Глава российского дипведомства особо отметил, что происходило это уже после проведенного крымчанами референдума. Потом про данный документ "забыли" и в Вашингтоне, и в Брюсселе, и в Киеве, подчеркнул министр.
"Тогда на этой встрече Керри мне сказал, что все понимают, что Крым российский, что народ Крыма хотел вернуться, но мы так быстро провели референдум, что он не вписывается в стандарты такого рода мероприятий", – сообщил Лавров.
Американец попросил уговорить президента РФ Владимира Путина организовать еще одно народное голосование, объявить его заранее, пригласить международных наблюдателей, обещав поддержать их приезд на полуостров. Керри признался, что результат повторного референдума будет аналогичным первому, зато Россия как бы соблюдет приличия.
"Я сказал, что если они понимают, что это было проявление воли народа, то зачем устраивать такие спектакли?" – вспомнил свой ответ Лавров.
Заметим, что глава МИД РФ об этой встрече и предложении Керри уже рассказывал в июне прошлого года. Тогда министр выразил надежду, что данное откровение не вызовет обиду у экс-госсекретаря США.

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