Лавров намекнул на сенсацию, а Захарова расшифровала и добила: "Отвечать придётся..."

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ещё 12 ноября раскрыл детали переговоров об Алексее Навальном с немецкими партнёрами, которые тянут на громкий скандал и, безусловно, составляют одну большую сенсацию. Доводы собеседников, отказавшихся предоставить информацию о веществе, которым якобы отравили Навального, оказались удивительными: не дадим, "потому что вы узнаете секреты...".

В "Шарите", продолжил Лавров, не обнаружили отравляющих веществ в анализах Навального. Результат обследования был тем же, что и в Омске. Об отравлении заявили уже после работы в клинике бундесвера.

"Когда мы попросили показать результаты анализов, нам сказали: "Мы ничего вам не дадим, потому что вы узнаете секреты, которые позволяют немцам определять наличие в том или ином материале... - сказал Лавров, добавив: - Это серьёзный разговор? По-моему, это... я не хочу называть это детским садом - немцы более продвинутые люди".

После реплики Сергея Лаврова поддерживающие лично Алексея Навального и в целом принятую в его окружении версию об отравлении начали публиковать в соцсетях и СМИ практически одинаковые комментарии. Мол, с чего вдруг Германия должна что-то рассказывать?! Да вы сами нам расскажите! Официальный представитель МИД России Мария Захарова подобные реплики обозначила как "поток маловразумительных, но эмоционально заряженных букв".

"Смешно, конечно, слышать слова о "позоре" от людей, которые знают о нём всё из своего богатого жизненного опыта, - написала Захарова в Facebook. - В этой ядовитой смеси оскорблений и обзываний нет ничего содержательного, что можно было бы хотя бы пытаться парировать, кроме хорошо знакомых сравнений "немытой" России с "безупречным и непогрешимым" Западом".

Хор критиканов Мария Захарова даже поблагодарила. И здесь как раз и кроется расшифровка происходящего. Устроенный шум как никогда кстати, пишет Захарова. Поскольку он "мешает западным покровителям певчих замести под ковёр все нестыковки и несуразности "инцидента", которые всё более очевидно выползают наружу".

"Один в один, как в случае с уже основательно забытым на Западе делом Скрипалей: разбег у Лондона был чемпионский, а на финише мы никого так и не увидели. Включая самого Скрипаля", - подчеркнула Мария Захарова, дав понять, что в конце концов устроенный шум заставит германских политиков начать действовать, а значит, "отвечать придётся...".

В завершение, добивая оппонентов, Захарова призвала их делать ещё больше телодвижений, уговаривая Алексея Навального всё же дать разрешение на раскрытие информации о собственном отравлении. Ведь именно от его слова зависит расследование дела и передача сведений немецкими так называемыми партнёрами.

"Штеффан, люди, львы, орлы и куропатки, рогатые олени, гуси, пауки, молчаливые рыбы, морские звёзды, певчие птицы, ярые мыши и соболя, уговорите Навального разрешить Германии поделиться таинством своих анализов!" - ставит точку Мария Захарова.