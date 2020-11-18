|
Лавров намекнул на сенсацию, а Захарова расшифровала и добила: "Отвечать придётся..."
18 ноября 2020, 16:35 • 335 • Политика
Сергей Лавров на прошлой неделе откровенно высказался о замалчивании немецкой стороной деталей в деле Алексея Навального. Сказанное стало намёком на сенсацию. А Мария Захарова не только расшифровала комментарий, но и добила оппонентов на фоне поднявшегося шума. "Отвечать придётся..." - заверила Мария Захарова.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ещё 12 ноября раскрыл детали переговоров об Алексее Навальном с немецкими партнёрами, которые тянут на громкий скандал и, безусловно, составляют одну большую сенсацию. Доводы собеседников, отказавшихся предоставить информацию о веществе, которым якобы отравили Навального, оказались удивительными: не дадим, "потому что вы узнаете секреты...".
В "Шарите", продолжил Лавров, не обнаружили отравляющих веществ в анализах Навального. Результат обследования был тем же, что и в Омске. Об отравлении заявили уже после работы в клинике бундесвера.
"Когда мы попросили показать результаты анализов, нам сказали: "Мы ничего вам не дадим, потому что вы узнаете секреты, которые позволяют немцам определять наличие в том или ином материале... - сказал Лавров, добавив: - Это серьёзный разговор? По-моему, это... я не хочу называть это детским садом - немцы более продвинутые люди".
После реплики Сергея Лаврова поддерживающие лично Алексея Навального и в целом принятую в его окружении версию об отравлении начали публиковать в соцсетях и СМИ практически одинаковые комментарии. Мол, с чего вдруг Германия должна что-то рассказывать?! Да вы сами нам расскажите! Официальный представитель МИД России Мария Захарова подобные реплики обозначила как "поток маловразумительных, но эмоционально заряженных букв".
"Смешно, конечно, слышать слова о "позоре" от людей, которые знают о нём всё из своего богатого жизненного опыта, - написала Захарова в Facebook. - В этой ядовитой смеси оскорблений и обзываний нет ничего содержательного, что можно было бы хотя бы пытаться парировать, кроме хорошо знакомых сравнений "немытой" России с "безупречным и непогрешимым" Западом".
Хор критиканов Мария Захарова даже поблагодарила. И здесь как раз и кроется расшифровка происходящего. Устроенный шум как никогда кстати, пишет Захарова. Поскольку он "мешает западным покровителям певчих замести под ковёр все нестыковки и несуразности "инцидента", которые всё более очевидно выползают наружу".
"Один в один, как в случае с уже основательно забытым на Западе делом Скрипалей: разбег у Лондона был чемпионский, а на финише мы никого так и не увидели. Включая самого Скрипаля", - подчеркнула Мария Захарова, дав понять, что в конце концов устроенный шум заставит германских политиков начать действовать, а значит, "отвечать придётся...".
В завершение, добивая оппонентов, Захарова призвала их делать ещё больше телодвижений, уговаривая Алексея Навального всё же дать разрешение на раскрытие информации о собственном отравлении. Ведь именно от его слова зависит расследование дела и передача сведений немецкими так называемыми партнёрами.
"Штеффан, люди, львы, орлы и куропатки, рогатые олени, гуси, пауки, молчаливые рыбы, морские звёзды, певчие птицы, ярые мыши и соболя, уговорите Навального разрешить Германии поделиться таинством своих анализов!" - ставит точку Мария Захарова.
335
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
17 ноября 2020, 07:35
|
16 ноября 2020, 15:05
|
16 ноября 2020, 09:35
|
13 ноября 2020, 03:40
|
12 ноября 2020, 04:45
|
18 ноября 2020, 02:50
|
11 ноября 2020, 19:35