Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Одесский эксперт рассказал, как отреагируют одесситы, если город перейдет под пр...
В Польше истерика: Денег нет, виноваты русские
Радикалы требовали бомбить русских в Донбассе, но после ночного решения трёх лид...
Сбежавшая из Крыма поразилась украинским мерам против COVID: "Мощный карант...
Главная / Политика

Лавров намекнул на сенсацию, а Захарова расшифровала и добила: "Отвечать придётся..."

18 ноября 2020, 16:35  •  335 • Политика
Сергей Лавров на прошлой неделе откровенно высказался о замалчивании немецкой стороной деталей в деле Алексея Навального. Сказанное стало намёком на сенсацию. А Мария Захарова не только расшифровала комментарий, но и добила оппонентов на фоне поднявшегося шума. "Отвечать придётся..." - заверила Мария Захарова.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ещё 12 ноября раскрыл детали переговоров об Алексее Навальном с немецкими партнёрами, которые тянут на громкий скандал и, безусловно, составляют одну большую сенсацию. Доводы собеседников, отказавшихся предоставить информацию о веществе, которым якобы отравили Навального, оказались удивительными: не дадим, "потому что вы узнаете секреты...".
В "Шарите", продолжил Лавров, не обнаружили отравляющих веществ в анализах Навального. Результат обследования был тем же, что и в Омске. Об отравлении заявили уже после работы в клинике бундесвера.
"Когда мы попросили показать результаты анализов, нам сказали: "Мы ничего вам не дадим, потому что вы узнаете секреты, которые позволяют немцам определять наличие в том или ином материале... - сказал Лавров, добавив: - Это серьёзный разговор? По-моему, это... я не хочу называть это детским садом - немцы более продвинутые люди".
После реплики Сергея Лаврова поддерживающие лично Алексея Навального и в целом принятую в его окружении версию об отравлении начали публиковать в соцсетях и СМИ практически одинаковые комментарии. Мол, с чего вдруг Германия должна что-то рассказывать?! Да вы сами нам расскажите! Официальный представитель МИД России Мария Захарова подобные реплики обозначила как "поток маловразумительных, но эмоционально заряженных букв".
"Смешно, конечно, слышать слова о "позоре" от людей, которые знают о нём всё из своего богатого жизненного опыта, - написала Захарова в Facebook. - В этой ядовитой смеси оскорблений и обзываний нет ничего содержательного, что можно было бы хотя бы пытаться парировать, кроме хорошо знакомых сравнений "немытой" России с "безупречным и непогрешимым" Западом".
Хор критиканов Мария Захарова даже поблагодарила. И здесь как раз и кроется расшифровка происходящего. Устроенный шум как никогда кстати, пишет Захарова. Поскольку он "мешает западным покровителям певчих замести под ковёр все нестыковки и несуразности "инцидента", которые всё более очевидно выползают наружу".
"Один в один, как в случае с уже основательно забытым на Западе делом Скрипалей: разбег у Лондона был чемпионский, а на финише мы никого так и не увидели. Включая самого Скрипаля", - подчеркнула Мария Захарова, дав понять, что в конце концов устроенный шум заставит германских политиков начать действовать, а значит, "отвечать придётся...".
В завершение, добивая оппонентов, Захарова призвала их делать ещё больше телодвижений, уговаривая Алексея Навального всё же дать разрешение на раскрытие информации о собственном отравлении. Ведь именно от его слова зависит расследование дела и передача сведений немецкими так называемыми партнёрами.
"Штеффан, люди, львы, орлы и куропатки, рогатые олени, гуси, пауки, молчаливые рыбы, морские звёзды, певчие птицы, ярые мыши и соболя, уговорите Навального разрешить Германии поделиться таинством своих анализов!" - ставит точку Мария Захарова.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



335
Источник
Похожие новости
18 ноября 2020, 01:00
"Выставка национального предательства": Чичерина придумала, кого пристроить в Ельцин-центре
18 ноября 2020, 09:15
Выпады в сторону России влетят в копеечку украинским чиновникам и олигархам
18 ноября 2020, 01:00
Путин оценил роль Турции в войне в Карабахе и назвал главного виновника ситуации
18 ноября 2020, 05:35
Пушков оценил заявление Обамы о статусе России
18 ноября 2020, 11:05
"Ирану очень не нравится возня у границ": Обнародовано фото Алиева в снайперском прицеле
18 ноября 2020, 11:05
"Россия что – бомж?" - Прилепин высказался о "потерянных" союзных странах
Новости партнеров
 
Выбор дня
18 ноября 2020, 02:50
В Польше истерика: Денег нет, виноваты русские
18 ноября 2020, 01:00
"Выставка национального предательства": Чичерина придумала, кого пристроить...
18 ноября 2020, 09:15
Выпады в сторону России влетят в копеечку украинским чиновникам и олигархам
18 ноября 2020, 01:00
Путин оценил роль Турции в войне в Карабахе и назвал главного виновника ситуации
18 ноября 2020, 09:15
«Зрада зрадная» гуцулам на зависть, или Заметка о чрезвычайной кредитной программе дл...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 ноября 2020, 07:35
Британцы в ярости: Австрийская "пешка" России оказалась не по зубам
16 ноября 2020, 15:05
"Вся правда еще ужаснее": в РФ указали на роль Польши во Второй мировой войне
16 ноября 2020, 09:35
Радикалы требовали бомбить русских в Донбассе, но после ночного решения трёх лидеров замолчали
13 ноября 2020, 03:40
У Трампа украли 2,7 миллиона голосов: Машины Dominion поймали на манипуляции результатами выборов
12 ноября 2020, 04:45
Киев попытался подсунуть разрушительный план по Донбассу: Грызлов разоблачил замысел
18 ноября 2020, 02:50
В Польше истерика: Денег нет, виноваты русские
11 ноября 2020, 19:35
Украина строит «золотой мост» для вывода российских войск из Донбасса
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.