Лавров надеется, что Киев конвертирует кредит доверия в реальные дела

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду на то, что новые украинские власти смогут оправдать кредит доверия и конвертируют его в реальные дела по установлению мира в стране.

«Хочется надеяться, что новое украинское руководство не станет продолжать провальный курс режима Порошенко и сумеет конвертировать имеющийся у него кредит доверия в реальные дела по установлению гражданского мира на Украине», — сказал глава МИД в интервью газете «Аргументы и факты».

По его словам, начавшееся в конце июня разведение сил и средств сторон в Станице Луганская доказывает, что при наличии политической воли можно добиться прогресса.

Лавров также рассчитывает, что заявления Киева о готовности выполнять Минские соглашения оформятся в практическую политику после выборов в Верховную раду.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва будет готова к конструктивному диалогу с Киевом после того, как новый лидер Украины Владимир Зеленский начнёт выполнять свои предвыборные обещания.