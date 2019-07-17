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Лавров надеется, что Киев конвертирует кредит доверия в реальные дела
17 июля 2019, 03:09 • 26 • Украина
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду на то, что новые украинские власти смогут оправдать кредит доверия и конвертируют его в реальные дела по установлению мира в стране.
Reuters
«Хочется надеяться, что новое украинское руководство не станет продолжать провальный курс режима Порошенко и сумеет конвертировать имеющийся у него кредит доверия в реальные дела по установлению гражданского мира на Украине», — сказал глава МИД в интервью газете «Аргументы и факты».
По его словам, начавшееся в конце июня разведение сил и средств сторон в Станице Луганская доказывает, что при наличии политической воли можно добиться прогресса.
Лавров также рассчитывает, что заявления Киева о готовности выполнять Минские соглашения оформятся в практическую политику после выборов в Верховную раду.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва будет готова к конструктивному диалогу с Киевом после того, как новый лидер Украины Владимир Зеленский начнёт выполнять свои предвыборные обещания.
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