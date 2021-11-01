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Лавров начистоту обрисовал опасность для России со стороны союзников

01 ноября 2021, 08:20  •  130 • Политика
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что главной задачей для нашей страны является необходимость не допустить дестабилизации в соседних с нами странах и перелива террористической и наркоугрозы из Афганистана. Министр напомнил о том, что у России безвизовый режим с центральноазиатскими союзниками.
Глава МИД России Сергей Лавров в интервью, данном телеканалу "Россия-24", начистоту высказался об опасности, которая исходит от Афганистана и от которой необходимо уберечь нашу страну. Важный акцент министр сделал на соседях России, которые, в свою очередь, соседствуют и с Афганистаном, где к власти пришли талибы*.
По словам Лаврова, для нас сейчас главное - стабильность центральноазиатских союзников, поскольку у России с ними "практически со всеми безвизовый режим". Отсюда и возникает для нас потенциальная опасность террористической и наркоугрозы. И на этом фоне основная задача нашей страны - "не допустить дестабилизации соседних стран и перелива террористической и наркоугрозы из Афганистана". Кроме того, как отметил министр, нужно "подавлять эти угрозы и внутри самого Афганистана".
Напомним, талибы пришли к власти в Афганистане вскоре после вывода войск США. Захват страны был настолько стремительным, что США и другие западные союзники не успели вовремя эвакуировать своих дипломатов и сотрудничавших с ними афганцев.
* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.

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