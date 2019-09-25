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Лавров на встрече по иранской сделке указал на ответственность европейских участников

25 сентября 2019, 17:54  •  51 • Политика

Лавров на встрече по иранской ядерной сделке указал на ответственность европейских участников за поддержание баланса интересов - МИД РФ.

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