|
Лавров на примере шпионских обвинений Австрии показал принцип "мегафонной дипломатии"
09 ноября 2018, 14:54 • 107 • Политика
Сергей Лавров заявил, что России ничего не известно о ситуации с экс-полковником ВС Австрии, которого обвинили в шпионаже в пользу Москвы. Министр на примере обвинений Австрии показал принцип работы "мегафонной дипломатии".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил сообщения представителей Австрии о якобы имевшем место шпионаже в пользу Москвы. Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о задержании отставного полковника, который, по версии Вены, 20 лет передавал секретные данные.
Сергей Лавров заявил, что представленная Австрией информация его "неприятно удивила". Дело в том, что нормы международного общения предполагают запрос объяснений партнеров напрямую.
"В последнее время, к сожалению, наши западные партнеры взяли за правило прибегать не к традиционной дипломатии с соблюдением всех приличий, а к мегафонной дипломатии", - пояснил позицию министр.
Цель так называемой мегафонной дипломатии - выдвинуть обвинения публично, пояснил Лавров. Партнеры требуют "публично объясниться по вопросу, о котором нам ничего не известно", добавил Лавров.
В завершение Лавров призвал работать по общепринятым правилам в рамках международного формата.
Подпишитесь на нас
107
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
05 ноября 2018, 13:24
|
07 ноября 2018, 01:09
|
08 ноября 2018, 03:09
|
06 ноября 2018, 23:24
|
08 ноября 2018, 03:09
|
03 ноября 2018, 15:54
|
08 ноября 2018, 19:09