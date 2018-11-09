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Лавров на примере шпионских обвинений Австрии показал принцип "мегафонной дипломатии"

09 ноября 2018, 14:54  •  107 • Политика
Сергей Лавров заявил, что России ничего не известно о ситуации с экс-полковником ВС Австрии, которого обвинили в шпионаже в пользу Москвы. Министр на примере обвинений Австрии показал принцип работы "мегафонной дипломатии".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил сообщения представителей Австрии о якобы имевшем место шпионаже в пользу Москвы. Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о задержании отставного полковника, который, по версии Вены, 20 лет передавал секретные данные.
Сергей Лавров заявил, что представленная Австрией информация его "неприятно удивила". Дело в том, что нормы международного общения предполагают запрос объяснений партнеров напрямую.
"В последнее время, к сожалению, наши западные партнеры взяли за правило прибегать не к традиционной дипломатии с соблюдением всех приличий, а к мегафонной дипломатии", - пояснил позицию министр.
Цель так называемой мегафонной дипломатии - выдвинуть обвинения публично, пояснил Лавров. Партнеры требуют "публично объясниться по вопросу, о котором нам ничего не известно", добавил Лавров.
В завершение Лавров призвал работать по общепринятым правилам в рамках международного формата.

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