Лавров на примере НАТО и России показал казус демократии

Конструктивные предложения России по сдерживанию военной опасности лежат около двух лет без дела.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал вывод, что политика сдерживания России Североатлантическим альянсом приводит к напряжённости ситуации. Он считает, что в НАТО снова сделали выводы об агрессии России там, где её на самом деле нет.

"Альянс ещё раз подтвердил свою неспособность выйти за рамки придуманной им самим реальности", - уточнил дипломат.

Министр также сказал, что Москву весьма удивляет реакция альянса на выход России из Договора по мирному небу (ДОН).

Ранее была информация о том, что в НАТО сожалеют о выходе России из ДОН. Договор назвали гарантом безопасности и стабильности. А Москву обвинили в несоблюдении своих обязательств по договору.

Глава МИД сообщил, что конструктивные предложения Москвы по снижению военной опасности вдоль всей линии соприкосновения России и НАТО так и "остаются на столе" уже около двух лет.

"Такой вот демократический альянс", - подытожил он.