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Лавров на примере НАТО и России показал казус демократии
24 июня 2021, 14:15 • 75 • Политика
Конструктивные предложения России по сдерживанию военной опасности лежат около двух лет без дела.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал вывод, что политика сдерживания России Североатлантическим альянсом приводит к напряжённости ситуации. Он считает, что в НАТО снова сделали выводы об агрессии России там, где её на самом деле нет.
"Альянс ещё раз подтвердил свою неспособность выйти за рамки придуманной им самим реальности", - уточнил дипломат.
Министр также сказал, что Москву весьма удивляет реакция альянса на выход России из Договора по мирному небу (ДОН).
Ранее была информация о том, что в НАТО сожалеют о выходе России из ДОН. Договор назвали гарантом безопасности и стабильности. А Москву обвинили в несоблюдении своих обязательств по договору.
Глава МИД сообщил, что конструктивные предложения Москвы по снижению военной опасности вдоль всей линии соприкосновения России и НАТО так и "остаются на столе" уже около двух лет.
"Такой вот демократический альянс", - подытожил он.
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