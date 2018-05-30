Лавров на "Примаковских чтениях" рассказал о новом миропорядке

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Нестабильность современного миропорядка, ситуация на Корейском полуострове, в Сирии и на Украине стали главными темами выступления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова во второй день "Примаковских чтений", проходящих в Центре международной торговли в Москве.

В ходе пресс-конференции в среду Лавров осудил Киев за русофобские обвинения, последовавшие за убийством журналиста Аркадия Бабченко, и отметил, что заявления голландской стороны о причастности России к крушению малайзийского Boeing было намеренно сделано именно сейчас, перед стартом мирового футбольного первенства. Министр также заявил о готовности расширить дипломатические консультации с США.

Глава МИД выразил озабоченность в связи с тем, что участники мировой политики все чаще стали прибегать к неоправданному применению силы "для достижения сиюминутных конъюнктурных интересов под откровенно выдуманными, смехотворными предлогами". По словам министра, получившая широкое распространение практика одностороннего принятия решений подрывает коллективные договоренности, вследствие чего "возрастают риски неконтролируемой эскалации".

Вместе с тем он указал на невозможность урегулирования кризисов посредством ультиматумов и угроз. "Я имею ввиду выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе в расчете на организацию тотальной конфронтации с Ираном, да и множество инсценированных ситуаций с якобы применением химического оружия правительством Сирии, направленных на смену режима в Дамаске", - добавил министр.

В своей речи Лавров упомянул свою предстоящую поездку в КНДР 31 мая. "Цель данного визита, как и любого другого визита, заключается в том, чтобы рассмотреть двусторонние отношения с нашими партерами и обсудить ситуацию в соответствующем регионе мира, - указал Лавров. - Для меня будет очень полезно понять отношение наших северокорейских соседей ко всем вопросам [урегулирования ситуации на Корейском полуострове]".

Глава российского МИД добавил, что решение проблемы денуклеаризации Корейского полуострова должно вырабатываться в уже существующем формате "шестерки" (Россия, Китай, КНДР, Республика Корея, США и Япония). Конечным итогом, по словам министра должны стать "мир и стабильность во всей Северо-Восточной Азии".

Лавров также высказался по поводу версий убийства журналиста Бабченко, которое произошло в Киеве во вторник. Министр назвал случившееся трагедией и добавил, что прозвучавшие обвинения премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в адрес российских спецслужб были выдвинуты для того, чтобы "продвигать русофобские взгляды".

"Эта мода, которую задают авторы такого рода ведения международных дел, очень печальна, но, как видите, многие ее подхватывают, особенно те, кто, как наши украинские соседи, пользуются полной безнаказанностью со стороны своих западных кураторов и абсолютно игнорируют их советы о том, как наводить порядок у себя дома, потому что знают, что Украина нужна западным кураторам для того, чтобы продвигать русофобские взгляды и всячески создавать неудобные для нашей страны ситуации", - добавил он.

По словам министра, подобная политика "бесполезна и бессмысленна".

Комментируя ситуацию на Украине, глава МИД отметил, что Россия готова идти на компромиссы ради разрешения кризисной ситуации. "Единожды сказав, что на Украине произошел не государственный переворот, а победила демократия, трудно теперь съесть свою шляпу. - сказал Лавров о реакции немецких и французских политиков на ситуацию на Украине. - Но мы все равно готовы на компромиссы".

Глава российского МИД также подчеркнул, что проведение встречи в нормандском формате, которую предлагают организовать главы МИД Германии и Франции, имеет смысл, только если произойдут "разведение сил и средств под Станицей Луганской и фиксация на бумаге "формулы Штайнмайера".

В конце общения с участниками форума от одного из них прозвучал вопрос об иностранных войсках на границах Сирии. Министр вновь напомнил, что в 2017 году были достигнуты международные договоренности, предполагающие вывод иностранных войск из южной зоны деэскалаци на границе с Израилем.

"Я думаю, что это должно произойти как можно скорее. Сейчас мы этим в том числе занимаемся вместе с нашими иорданскими и американскими коллегами", - добавил он.

Не обошлось и без одной из самых обсуждаемых в последние дни тем - крушения малайзийского Boeing МН17 над Украиной в 2014 году. Лавров сказал, что голландские дипломаты "на основании отсутствия каких-либо фактов" обвинили Москву в крушении самолета и специально сделали это в преддверии ЧМ-2018. "Думаю, что они решили сделать это публично в контексте их собственных размышлений о предстоящих крупных международных мероприятиях, - отметил глава МИД РФ. - У них есть желание подпортить настроение, но это попытки с негодными средствами".

Во время беседы с участниками форума министр заявил, что Россия готова к более активным дипломатическим контактам со США. "Мы к этому открыты по целому ряду направлений, не слишком широкому ряду, но тем не менее и сейчас по целому ряду направлений есть контакты, и мы за то, чтобы они расширялись", - отметил Лавров.

При этом глава российского внешнеполитического ведомства отметил непредсказуемость американского президента и подчеркнул, что многие внешнеполитические решения Дональда Трампа продиктованы внутренними обстоятельствами. "Колоссальная доля внешнеполитических решений в Вашингтоне принимается с оглядкой на внутриполитическую ситуацию, и чем ближе промежуточные выборы, тем больше это будет проявляться, - продолжил он. - Наверное, лучше было бы иметь более предсказуемые виды на американскую внешнюю политику, но реальность есть реальность".

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