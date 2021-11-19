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Лавров на пресс-конференции вспомнил о приличиях

19 ноября 2021, 15:05  •  166 • Политика
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Москва не собирается подстраивать свою политику под чужие интересы
Предполагать, что Россия готова идти на какие-то шаги, чтобы угодить Западу, и тем более спрашивать, какие именно это могут быть шаги, по меньшей мере, неприлично. На это указал глава МИД РФ Сергей Лавров журналисту шведского издания на пресс-конференции в пятницу, 19 ноября.
"Когда вы так требовательно спрашиваете, что Россия собирается делать, чтобы понравиться западным демократиям, ну это же неприлично!"
– высказался Лавров, пояснив, что подобные идеи подрывают основы, "на которых зиждется ОБСЕ".
Глава внешнеполитического ведомства РФ при этом признал, что в последнее время ему часто приходится слышать подобный вопрос от западных коллег. Видимо, с их подачи он проник и в умы представителей СМИ. Как ранее пояснял Лавров, Россия готова выстраивать с Западом отношения, но только на равноправной основе.
Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что в НАТО не хотят сотрудничать с Россией. "И не надо, – высказался лидер страны, намекнув, что скоро все может измениться. – Думаю, что они захотят".

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