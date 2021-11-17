Лавров на пальцах объяснил Западу основу сотрудничества между странами

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров на пальцах объяснил Западу основу сотрудничества между любыми странами. Объяснять банальные вещи министру пришлось из-за очередного абсурдного обвинения в адрес России.

Речь идёт о заявлениях представителей Запада, которые обвинили Россию в использовании газового контракта с Молдавией в политических целях.

"Это не так", - отметил Лавров и объяснил суть подобных обвинений.

По словам министра, это "продолжение попыток с негодными средствами интерпретировать происходящее на нашем общем пространстве". При этом он объяснил недовольным на Западе, что когда экономические субъекты, а в данном случае это "Газпром" и "Молдовагаз", о чём-то договариваются, "значит их устраивают условия, которые лежат в основе такой договорённости".

Лавров добавил, что ровно так же прокомментировала договорённости между Молдавией и Россией президент республики Майя Санду.