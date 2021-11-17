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Лавров на пальцах объяснил Западу основу сотрудничества между странами
17 ноября 2021, 15:50 • 121 • Политика
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров на пальцах объяснил Западу основу сотрудничества между любыми странами. Объяснять банальные вещи министру пришлось из-за очередного абсурдного обвинения в адрес России.
Речь идёт о заявлениях представителей Запада, которые обвинили Россию в использовании газового контракта с Молдавией в политических целях.
"Это не так", - отметил Лавров и объяснил суть подобных обвинений.
По словам министра, это "продолжение попыток с негодными средствами интерпретировать происходящее на нашем общем пространстве". При этом он объяснил недовольным на Западе, что когда экономические субъекты, а в данном случае это "Газпром" и "Молдовагаз", о чём-то договариваются, "значит их устраивают условия, которые лежат в основе такой договорённости".
Лавров добавил, что ровно так же прокомментировала договорённости между Молдавией и Россией президент республики Майя Санду.
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