Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Не стоит Киеву рисковать". Короткий перевод спецуказа Путина по Донба...
Чем опасно молчание Путина? Аналитики Sohu предупредили НАТО о невиданных пробле...
Ясное предупреждение Киеву: Путин подписал указ
Испанка, или Страшная тайна, которую пытаются скрывать
Главная / Политика

Лавров на пальцах объяснил Западу основу сотрудничества между странами

17 ноября 2021, 15:50  •  121 • Политика
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров на пальцах объяснил Западу основу сотрудничества между любыми странами. Объяснять банальные вещи министру пришлось из-за очередного абсурдного обвинения в адрес России.
Речь идёт о заявлениях представителей Запада, которые обвинили Россию в использовании газового контракта с Молдавией в политических целях.
"Это не так", - отметил Лавров и объяснил суть подобных обвинений.
По словам министра, это "продолжение попыток с негодными средствами интерпретировать происходящее на нашем общем пространстве". При этом он объяснил недовольным на Западе, что когда экономические субъекты, а в данном случае это "Газпром" и "Молдовагаз", о чём-то договариваются, "значит их устраивают условия, которые лежат в основе такой договорённости".
Лавров добавил, что ровно так же прокомментировала договорённости между Молдавией и Россией президент республики Майя Санду.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





121
Источник
Похожие новости
17 ноября 2021, 02:25
"Пускай теперь терпят": Сатановский объяснил реакцию США на уничтожение спутника
17 ноября 2021, 00:40
В Турции раскрыли, зачем купили у России С-400
17 ноября 2021, 05:55
Военкор Семён Пегов заявил об угрозах: "Мне набрали 500 азербайджанцев"
17 ноября 2021, 13:30
На Армению и Азербайджан нашлась управа пострашнее Шойгу: Хватило звонка
17 ноября 2021, 04:10
Немецкий политик назвал политическую причину задержки сертификации "Северного потока — 2"
17 ноября 2021, 02:25
Почему конфликт в Карабахе вспыхнул именно сейчас: Политолог Кошкин назвал причину
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 ноября 2021, 00:30
Госдеп США решил рассказать русским о НАТО: Ответ прилетел мгновенно
16 ноября 2021, 01:55
Финляндия поднимает вопрос об Ингерманландии
15 ноября 2021, 18:20
Ясное предупреждение Киеву: Путин подписал указ
13 ноября 2021, 18:30
Россия осталась в недоумении после демарша в ООН. Запад поддерживает нацизм?
14 ноября 2021, 17:50
"Польская подлость и провокация": Кедми о ситуации на польско-белорусской границе
16 ноября 2021, 05:25
Шукшина показала выступление депутата о засекреченных контрактах производителей вакцин
16 ноября 2021, 01:55
"На воре и шапка горит": Захарова "поймала за язык" главу МИД Украины Кулебу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.