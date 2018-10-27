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Лавров: Мы предпочитаем соленые огурцы «оливковой ветви» американского орлана

27 октября 2018, 05:09  •  112 • Политика
Глава МИД России Сергей Лавров и журналист Владимир Соловьев обсудили недавний визит советника президента США Джона Болтона в Россию.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал Владимиру Соловьеву эксклюзивное интервью, в котором они обсудили недавний визит Джона Болтона, советника президента Трампа по вопросам нацбезопасности, в Москву.
Полностью интервью будет показано в это воскресенье. Тем не менее уже сейчас на суд публики был выложен его своеобразный трейлер.
В нем Лавров с Соловьевым заявляют, что, образно говоря, метафорическую оливковую ветвь - древний символ примирения - советник Болтон так и не привез.
«Болтон не привез нам никаких оливок. Оливковая ветвь орлана (символа США - прим. ред.) нам не досталась».
На это министр Лавров с улыбкой ответил: «Мы вообще предпочитаем огурцы соленые, а не оливки».
«Не могу себе представить Болтона, привозящего соленые огурцы», - иронично резюмировал Владимир Соловьев.
Данный эпизод из интервью Лаврова был опубликован каналом «Россия 1».
Что привез с собой в Москву Джон Болтон?

Об этом и о многом другом — в эксклюзивном интервью министра иностранных дел Сергея Лаврова, которое он дал Владимиру Соловьеву @VRSoloviev.

Полную версию смотрите в программе «Москва. Кремль. Путин» в это воскресенье. pic.twitter.com/2C13rINoqo
— Телеканал «Россия 1» (@tvrussia1) October 26, 2018

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