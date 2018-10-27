Лавров: Мы предпочитаем соленые огурцы «оливковой ветви» американского орлана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал Владимиру Соловьеву эксклюзивное интервью, в котором они обсудили недавний визит Джона Болтона, советника президента Трампа по вопросам нацбезопасности, в Москву.

Полностью интервью будет показано в это воскресенье. Тем не менее уже сейчас на суд публики был выложен его своеобразный трейлер.

В нем Лавров с Соловьевым заявляют, что, образно говоря, метафорическую оливковую ветвь - древний символ примирения - советник Болтон так и не привез.

«Болтон не привез нам никаких оливок. Оливковая ветвь орлана (символа США - прим. ред.) нам не досталась».

На это министр Лавров с улыбкой ответил: «Мы вообще предпочитаем огурцы соленые, а не оливки».

«Не могу себе представить Болтона, привозящего соленые огурцы», - иронично резюмировал Владимир Соловьев.

Данный эпизод из интервью Лаврова был опубликован каналом «Россия 1».