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Лавров: Мы предпочитаем соленые огурцы «оливковой ветви» американского орлана
27 октября 2018, 05:09 • 112 • Политика
Глава МИД России Сергей Лавров и журналист Владимир Соловьев обсудили недавний визит советника президента США Джона Болтона в Россию.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал Владимиру Соловьеву эксклюзивное интервью, в котором они обсудили недавний визит Джона Болтона, советника президента Трампа по вопросам нацбезопасности, в Москву.
Полностью интервью будет показано в это воскресенье. Тем не менее уже сейчас на суд публики был выложен его своеобразный трейлер.
В нем Лавров с Соловьевым заявляют, что, образно говоря, метафорическую оливковую ветвь - древний символ примирения - советник Болтон так и не привез.
На это министр Лавров с улыбкой ответил: «Мы вообще предпочитаем огурцы соленые, а не оливки».
Данный эпизод из интервью Лаврова был опубликован каналом «Россия 1».
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