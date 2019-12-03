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Лавров: Москва учитывает баланс для стабильности в регионе при развитии ВТС с Баку

03 декабря 2019, 15:39  •  76 • Политика

БАКУ, 3 декабря. /ТАСС/. Москва и Баку развивают двустороннее военно-техническое сотрудничество в полном соответствии с нормами международного права и с учетом баланса, необходимого для сохранения стабильности в регионе. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.

По его словам, ВТС является одной из важных сфер российско-азербайджанского стратегического партнерства. "Мы развиваем это сотрудничество абсолютно транспарентно, в полном соответствии с нормами международного права и с полным учетом того баланса, который в этом регионе сложился и который важен для того, чтобы здесь сохранялась стабильность", - подчеркнул российский министр.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Бишкеке, призвал страны-участницы объединения не продавать вооружения Азербайджану.

Высокие технологие

Лавров сообщил, что новая рабочая группа по инновациям и высоким технологиям появится в рамках российско-азербайджанской межправительственной комиссии, которая соберется в ближайшие дни. 

"Буквально неделю назад завершился визит в РФ первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, - отметил он. - По итогам этого визита были достигнуты очень важные договоренности в том, что касается открытия нового канала нашего взаимодействия под эгидой межправительственной комиссии, которая в ближайшее время, буквально через несколько дней, проведет очередное заседание. Под эгидой межправкомиссии наряду с пятью секторальными рабочими группами будет создана шестая, посвященная инновациям и высоким технологиям".

"Это очень важный и лишний раз характеризующий наше стратегическое партнерство момент", - подчеркнул Лавров.

По его словам, в дополнение к межрегиональным форумам Москва и Баку условились сделать регулярными и молодежные форумы.

"В межрегиональных форумах участвуют более 70 субъектов РФ, - обратил внимание министр. - Молодежные форумы начались совсем недавно в качестве разового мероприятия и будут регулярными отныне и впредь. Считаю это очень важным, чтобы обеспечивать преемственность в наших отношениях. Мы видим интерес молодых людей Азербайджана и России к такого рода мероприятиям. Будем всячески поощрять это".

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