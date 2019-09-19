Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Я в восхищении": США лучше всех прорекламировали русские С-300 и С-40...
А Шойгу предупреждал! Саудитов подвел "дырявый зонтик" США. Помпео при...
"Неотложный вопрос": Тревожное обещание Трампа своему коллеге напугало...
В Приднестровье готовятся к прекращению поставок газа с территории Украины
Главная / Политика

Лавров: Москва надеется на внимание зарубежных коллег к концепции РФ по Персидскому заливу

19 сентября 2019, 15:39  •  92 • Политика

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Москва надеется, что инцидент с Saudi Aramco сподвигнет зарубежных коллег на внимательный подход к концепции РФ по Персидскому заливу. Об этом заявил в четверг журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он также отметил необходимость объективного расследования атаки на предприятие.

"Вы уже сказали насчет необходимости тщательного, беспристрастного расследования, - сказал глава российского дипведомства, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать данный инцидент. - Такие усилия, как я понимаю, сейчас прилагаются. Важно, чтобы это действительно был объективный процесс, потому что обвинения, которые не подкреплены фактами, делу не помогают, а только нагнетают напряженность в этом регионе, где и так уже слишком все конфронтационно".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



92
Источник
Похожие новости
18 сентября 2019, 22:09
Вятрович уходит, но Институту нацпамяти Украины утроили бюджет
19 сентября 2019, 14:24
"Я в восхищении": США лучше всех прорекламировали русские С-300 и С-400 - эксперт
19 сентября 2019, 04:39
Пострадал безвинно?.. В Твиттере гадают, станет ли Устинов "новым Голуновым"
19 сентября 2019, 14:24
Эксперт перечислил возможных корейских конкурентов российских С-400: "Есть привлекательные игрушки"
19 сентября 2019, 14:24
Усталость, газовый шантаж и коррупция: Чем Украина стала досаждать Европе?
19 сентября 2019, 04:39
Протест на гуманность: в МГД предложили смягчить наказание митингующих
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 сентября 2019, 04:39
Испытание Зеленского: Кто на самом деле срывает встречу "нормандской четверки&qu...
19 сентября 2019, 07:54
"Не успокаивайте себя иллюзиями": В Раде призвали Украину пойти на жертвы р...
19 сентября 2019, 04:39
Затягивая "Северный поток – 2", Дания сама встала в очередь за российским г...
19 сентября 2019, 07:54
"Ничего не меняется": Президент Эстонии заявила, что Европа устала от Украи...
19 сентября 2019, 01:24
Киев взвалил вину за срыв встречи "нормандского формата" на Россию
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 сентября 2019, 03:09
"У меня нет слов, кроме...": Писатель Быков помечтал о Дуде-президенте. Соловьев и Гаспарян оценили
13 сентября 2019, 08:39
Увеличенная ёмкость магазина и высокая точность: что известно о новом российском пистолете «Удав»
17 сентября 2019, 16:54
Гробовое молчание и... аплодисменты: Слова Путина о русском Израиле встретили овациями
13 сентября 2019, 21:54
На Украине назвали единственное, что удерживает Киев от войны с Россией
16 сентября 2019, 11:39
Лимитрофы, кормившиеся с транзита, могут вешаться (Ростислав Ищенко)
15 сентября 2019, 12:39
«Женщина может взять оружие»: бывшая участница женского батальона дагестанского села Дылым о событиях 20-летней давности
17 сентября 2019, 23:09
Ранены трое военнослужащих: что известно о нападении браконьеров на российских пограничников в Японском море
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.