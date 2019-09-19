Лавров: Москва надеется на внимание зарубежных коллег к концепции РФ по Персидскому заливу

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Москва надеется, что инцидент с Saudi Aramco сподвигнет зарубежных коллег на внимательный подход к концепции РФ по Персидскому заливу. Об этом заявил в четверг журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он также отметил необходимость объективного расследования атаки на предприятие.

"Вы уже сказали насчет необходимости тщательного, беспристрастного расследования, - сказал глава российского дипведомства, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать данный инцидент. - Такие усилия, как я понимаю, сейчас прилагаются. Важно, чтобы это действительно был объективный процесс, потому что обвинения, которые не подкреплены фактами, делу не помогают, а только нагнетают напряженность в этом регионе, где и так уже слишком все конфронтационно".