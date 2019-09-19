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Лавров: Москва надеется на внимание зарубежных коллег к концепции РФ по Персидскому заливу
19 сентября 2019, 15:39 • 92 • Политика
МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Москва надеется, что инцидент с Saudi Aramco сподвигнет зарубежных коллег на внимательный подход к концепции РФ по Персидскому заливу. Об этом заявил в четверг журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Он также отметил необходимость объективного расследования атаки на предприятие.
"Вы уже сказали насчет необходимости тщательного, беспристрастного расследования, - сказал глава российского дипведомства, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать данный инцидент. - Такие усилия, как я понимаю, сейчас прилагаются. Важно, чтобы это действительно был объективный процесс, потому что обвинения, которые не подкреплены фактами, делу не помогают, а только нагнетают напряженность в этом регионе, где и так уже слишком все конфронтационно".
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