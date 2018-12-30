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Лавров: Москва даст ответ на американские ракеты в Европе

30 декабря 2018, 22:54  •  34 • Война
Если США разместят в Европе ракеты, запрещенные Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), то Россия примет ответные меры. Об этом говорится в интервью министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова для программы «Москва. Кремль. Путин», опубликованном на сайте российского МИДа.

«К сожалению, наши европейские коллеги, самостоятельность которых мы бы хотели видеть в их практических действиях, пока не очень к ней готовы и следуют за США даже в тех случаях, когда это явно противоречит их интересам»,
— отметил Лавров.
Он добавил, передает НСН, что Москва хотела бы увидеть более независимую позицию стран Европы во внешней политике. Глава МИД пояснил, что страны Европы «больше всего» волновались в связи с решением США выйти из ДРСМД, однако все они проголосовали против российского предложения сохранить Договор. Лавров подчеркнул, что «ответ» на размещение американских ракет – «вынужденные меры», однако «не понимать угроз для безопасности самих европейцев в столицах, власти ЕС, наверное, не могут».
В начале декабря 2018 года госсекретарь США Майк Помпео поставил России ультиматум — если Москва в течение 60 дней «не вернется» к исполнению договора РСМД, то Вашингтон выйдет из него. По словам дипломата, Америка «не собирается создавать ракеты, запрещенные договором», или же проводить их испытания. В МИД России заявили, что Москва соблюдает положения ДРСМД, что США хорошо известно.
22 октября президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон в одностороннем порядке выйдет из договора о ракетах средней и меньшей дальности. По мнению американского президента, Россия нарушает взятые на себя обязательства по ДРСМД.
Речь может идти о ракете 9M729 — генсек НАТО Йенс Столтенберг месяцем ранее заявил, что проводимые российской стороной испытания этой ракеты нарушают договор. В МИД РФ заявили, что Россия никогда не испытывала ракету 9М729 на дальность, нарушающую ДРСМД, отмечает ФАН.
Неделей позже президент США Дональд Трамп подписал поручение Пентагону, Госдепу и ряду других ведомств разработать доклад о «нарушении» Россией ДРСМД. Кроме того, Трамп потребовал изучить вопрос введения новых санкций в отношении России, поскольку Москва, по версии Вашингтона, «виновна в невыполнении ДРСМД».
Договор РСМД в 1987 году подписали президенты США и СССР Рональд Рейган и Михаил Горбачев. В советских газетах договор называли «первым шагом к безъядерному миру».
Этот документ наложил запрет на использование и создание ракет меньшей (от 500 до 1 тыс. км) и средней (от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) дальности действия, которые дислоцированы на суше. К середине лета 1991 года Советский Союз ликвидировал около 2 тыс. ракет, а США — 846 ракет. После более 10 лет тишины США обвинили Россию в нарушении договора — это сделал американский президент Барак Обама в 2014 году.
В Европе реакция на намерения Трампа была неоднозначной: ряд стран выступил в поддержку намерения, а некоторые государства осудили выход США из ДРСМД, высказав опасения по поводу безопасности и стабильности.
Желание США выйти из ДРСМД «вызывает сожаление», заявил 20 октября министр иностранных дел Германии Хайко Маас. «Именно для нас в Европе Договор имеет важнейшее значение. Мы будем добиваться того, чтобы США задумались о возможных последствиях», — отметил министр. Главная угроза, по мнению Мааса, заключается в возможном влиянии расторжения ДРСМД на Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ).
Президент Франции Эммануэль Макрон спустя два дня провел с Трампом телефонный разговор по поводу его намерения выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сообщила пресс-служба Елисейский дворец. «Президент Пятой республики подчеркнул важность этого договора, особенно в том, что касается европейской безопасности и нашей стратегической стабильности», — отмечается в заявлении.
Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон в свою очередь заявил, что Лондон поддерживает решение США о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По словам министра, Россия «должна четко понять, что нужно соблюдать обязательства подписанного ей договора».

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