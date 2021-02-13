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Лавров лишил Европу возможности самоудовлетворения

13 февраля 2021, 10:20  •  165 • Аналитика
© AFP 2021 / Russian Foreign Ministry
Бурная реакция на заявление Сергея Лаврова о том, что Россия готова к разрыву отношений с Евросоюзом, подтверждает то, что у прогрессивного потребителя информации очень короткая память. Ведь наш министр иностранных дел не сказал, по сути, ничего нового — о том же самом он говорил четыре месяца назад.
В пятницу, отвечая на вопрос "мы идем к разрыву с Евросоюзом?", Лавров сказал:
"Исходим из того, что мы готовы. В случае если еще раз увидим (как уже почувствовали не единожды), что в каких-то областях накладываются санкции, создающие риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах. Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира — готовься к войне".
Ну это же сенсация! Надо же, Москва готова разорвать отношения с ЕС, нет, даже с европейскими странами как таковыми! Но ведь 13 октября, выступая на заседании клуба "Валдай", Лавров предупреждал о том же самом:
"Те люди, которые отвечают за внешнюю политику на Западе и не понимают необходимости взаимоуважительного разговора, — наверное, мы должны на какое-то время просто перестать с ними общаться, тем более что Урсула фон дер Ляйен (председатель Еврокомиссии) заявляет, что с нынешней российской властью геополитического партнерства не получается. Так тому и быть, если они этого хотят".
Более того, прошлое заявление Лаврова также было сделано по итогам переговоров с верховным представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепом Боррелем — только в октябре глава МИД общался с ним по телефону, а не в Москве, как это было на днях. И тогда уже причиной недовольства Москвы было давление ЕС на Россию по поводу Навального — и Лавров, называя поведение европейцев неподобающим и высокомерным, говорил, что в Москве хотят понять, "можно ли вообще какой-либо бизнес вести с ЕС в нынешних условиях".
Так что Москва уже предупреждала Европу — если будете давить и хамить, вмешиваться в наши внутренние дела, то мы просто перестанем разговаривать с вами. Выбор за ЕС — хотите поддерживать отношения, уважайте партнера, прекратите навязывать свою повестку. Об этом Лавров напомнил и в пятницу, говоря об условиях для диалога:
"Если они хотят работать по-человечески, <...> то на основе взаимного уважения, невмешательства во внутренние дела друг друга, взаимодействия по темам, где есть интерес у них и у нас. Результатом таких разговоров может быть только баланс интересов, а не наше согласие на нечто, предложенное ими".
Как реагирует Европа? Публично она делает вид, что не понимает причин недовольства Москвы. Вот как отреагировала представитель германского МИД — "это заявление для нас не поддается пониманию", ведь Хайко Маас недавно говорил о заинтересованности в сотрудничестве с Россией, и в "этом смысле сегодняшние заявления министра иностранных дел Лаврова действительно странные".
Мол, чего же вы, ну, подумаешь, какие-то там очередные санкции готовимся ввести — мы же не отказываемся от "Северного потока — 2" и вообще говорим о важности для нас отношений с Россией. Но проблема для ЕС в том, что в Москве не просто не верят в стремление Европы отстаивать свое право на отношения с Россией — в Москве решили поднять цену "русского вопроса" как для ЕС в целом, так и для европейских государств по отдельности.
Москве просто надоело терпеть то, что в ЕС считали само собой разумеющимся: европейцы вводят санкции по очередному поводу, Москва выражает сожаление и возмущение, а на уровне национальных правительств страны Европы (большинство, включая все ключевые) ищут пути для выстраивания отношений с Россией. То есть ЕС с антироссийскими действиями и риторикой отдельно, а отношения с государствами, в него входящими, отдельно. В ЕС так к этому привыкли, что уже и не замечали. Вот и сейчас Лавров привел пример — недавнее заявление Хайко Мааса о необходимости введения против России новых санкций (за Навального), хотя предыдущие не достигли цели, — "главное, что мы пошлем сигнал, что действия России не остаются незамеченными":
"То есть вводятся санкции ради того, чтобы чувствовать удовлетворение тем, что они "наказывают". Но санкции ни к чему не приводят и не могут привести к изменению нашей линии на отстаивание своих национальных интересов".
Теперь ЕС лишают возможности самоудовлетворяться за наш счет — хотите и дальше наказывать Россию за то, что она не отвечает вашим желаниям (как сказал Боррель, "Россия не оправдала ожиданий" и "не стала современной демократией")? Ну тогда занимайтесь этим в одиночестве — мы больше не будем даже разговаривать с вами, причем не просто на эту тему, а вообще.
При этом со стороны России это не обида и не эмоции — это холодный расчет с элементами шантажа. Да, партия по старым правилам зашла в тупик, в патовой ситуации ее продолжение бессмысленно. Поэтому мы предлагаем партнеру начать новую — по тем правилам, которые устроят обе стороны, то есть дадут возможность соревноваться и разговаривать друг с другом на равных. Геополитика куда сложнее шахмат и даже китайского го — реалисты никогда не мечтают о безоговорочной победе и тем более уничтожении противника.
Русский геополитический курс предлагает противникам-партнерам честную игру, честный диалог — тем более что речь идет о Европе, которая сама кровно заинтересована в игре с Россией. Москва давно уже хочет достучаться до стратегического мышления европейских элит, пробудить его — но, понимая их неполную самостоятельность, одновременно прибегает и к другим вариантам "стимулирования" европейского интереса.
То есть, как сейчас, повышает ставки — по сути, шантажируя тем самым ЕС: там должны понимать, что не получится и дальше сочетать демонстративное "наказание России" (ради внутриполитических и атлантических интересов) с обычным ведением дел с ней и полноценным диалогом. Все, пришло время выбирать: Европа (то есть проатлантические элиты ЕС и национальные элиты государств) должна определиться с тем, чего она хочет. Не от России — от самой себя и своего будущего. Россия это лишь тест на самостоятельность, ответственность и реализм.

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