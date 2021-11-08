Лавров коротким "нет" поставил ультиматум Франции и Германии

Министр Сергей Лавров объяснил, почему планы Франции и Германии касаемо встречи в "нормандском формате" не оправдают себя. Короткое "нет" обернулось ультиматумом.

И Франция, и Германия сообщают о переговорах в "нормандском формате" 11 ноября как о свершившемся факте - мол, даты обговорены, скоро увидимся. Однако информация о проведении события не соответствует действительности. По крайней мере, Россия не давала согласия на встречу, о чём сегодня сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Нам показушные выступления не нужны... У нас 11 ноября ничего не будет, каких-то новых дат мы не обсуждаем,

- цитирует Лаврова РИА ФАН.

России неинтересны встречи "для галочки". Помимо этого, Москва так и не увидела реакции партнёров на свой вариант по итоговому документу прошлой встречи. Словом, пока говорить не о чем, к тому же у внешнеполитической команды России очень плотный график, о чём Лавров также не забыл упомянуть.

Между тем политолог Марат Баширов, комментируя этот ультиматум, добавил в личном телеграм-канале "Политджойстик":