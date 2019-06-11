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Лавров: Киев устроил провокацию для срыва разведения сил и средств в Станице Луганской

11 июня 2019, 13:54  •  53 • Украина

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Украинские силовики устроили вооруженную провокацию для срыва разведения сил и средств в районе Станицы Луганской. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров на V Международном форуме "Примаковские чтения".

"По итогам встречи контактной группы [по Украине], которая состоялась 5 июня, были сделаны заявления о том, что была достигнута договоренность начать разведение сил и средств в Станице Луганской 10 июня, а 19 июня на очередном заседании контактной группы подписать договоренность о перемирии, о прекращении огня, - сказал министр. - Но буквально вчера украинская сторона на вопрос о том, начинается ли разведение сил и средств, ответила, что нет, там произошел какой-то взрыв. Наш представитель в контактной группе Борис Грызлов комментировал эту ситуацию: по нашим данным, это была провокация украинских силовиков или добровольческих батальонов, которых там немало и которые едва ли перед кем-то отчитываются".

"Если это так, а судя по всему, это была провокация, то единственная ее цель - опять не позволить начать разведение сил и средств в этой печально известной Станице Луганской, - продолжил Лавров. - Требуется всем быть честными - все подписывались под минскими договоренностями, там четко сказано, какие действия должно предпринять правительство в Киеве, какие действия должны предпринять Донецк и Луганск, или как их называют там [на Украине] - отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Невозможно сваливать вину на отсутствие прогресса на кого-то другого".

Глава МИД РФ также прокомментировал призывы некоторых западных партнеров к России сделать некий жест доброй воли для начала реальных действий по стабилизации ситуации на Украине. "Касательно того, нельзя ли сделать какой-то жест, чтобы сдвинуть процесс с мертвой точки, то мы уже столько позитивных жестов наделали, что для любых других нормальных партнеров хватило бы с лихвой, чтобы начать ответные движения, - подчеркнул он. - Исхожу из того, что кризис, который был искусственно создан нашими западными партнерами в отношении России под предлогом произошедшего в Крыму и на востоке Украины, был создан нечистоплотными методами в попытке свалить вину за катастрофу, которая произошла на Украине в начале 2014 года, на кого-то другого и снять вину с Запада".

Новый срыв Украиной соглашения о разведении сил и средств

Представители ЛНР и Украины на состоявшемся в Минске 5 июня заседании участников контактной группы подтвердили готовность провести 10 июня разведение сил и средств на участке в районе Станицы Луганской. ЛНР 9 июня направила Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ уведомление о готовности начать 10 июня в 12:00 отведение сил и средств. В тот же день заместитель руководителя СММ ОБСЕ Марк Этерингтон посетил позиции Народной милиции ЛНР у зоны разведения сил и средств близ Станицы Луганской и убедился, что республика готова к выполнению договоренностей.

Однако в понедельник, 10 июня, в украинской армии заявили, что якобы с 7 июня со стороны ополченцев были обстрелы расположенных в районе Станицы Луганской позиций украинских военных, поэтому "датой начала разведения сил и средств на данном участке, при условии соблюдения полного прекращения огня в течение семи дней, может быть только 16 июня 2019 года".

Рамочное соглашение от 2016 года

Еще в сентябре 2016 года Контактная группа достигла договоренностей о создании в регионе зон безопасности. Они должны были появиться на трех участках: в районах населенных пунктов Золотое, Станица Луганская (оба в ЛНР) и Петровское (в Донецкой народной республике). Однако к настоящему времени разведение сил состоялось только в районе Золотого и Петровского. Отвод у Станицы Луганской неоднократно срывался по вине украинской стороны, которая мотивировала свои отказы якобы имевшими место обстрелами со стороны ЛНР.

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