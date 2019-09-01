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Лавров: интересы Турции по обеспечению своей безопасности на северо-востоке Сирии законны
01 сентября 2019, 15:24 • 66 • Политика
МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Россия признает абсолютно законными интересы безопасности Турции, для обеспечения которых Анкара планирует создать зону под своим контролем на северо-востоке Сирии. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопросы программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", рассказывая об итогах состоявшихся во вторник переговоров президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.
Ответы Лаврова опубликованы в воскресенье на сайте МИД РФ.
"Это другая часть Сирии - северо-восток, - сказал Лавров, отвечая на вопрос об отношении России к планам Турции по созданию зоны безопасности в Сирии. - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что Турция хочет обеспечивать там свои интересы безопасности. Президент Путин подтвердил, что мы признаем эти интересы абсолютно законными и поддерживаем достижение договоренности, которая в первую очередь учитывала бы уважение суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики".
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Турция может через несколько недель самостоятельно приступить к реализации плана действий по установлению зоны безопасности на северо-востоке Сирии, если Анкара не сможет договориться с Вашингтоном в вопросе обеспечения контроля над ней.
Военные Турции и США 7 августа договорились о создании в Сирии центра совместных операций. 12 августа в турецкий город Шанлыурфа в 50 км от границы с Сирией прибыла первая группа военнослужащих США, которые будут работать в этой структуре. Центр организован двумя странами для реализации плана по созданию на севере Сирии буферной зоны, куда смогут вернуться из Турции сирийские беженцы и которая бы стала защитным поясом для турецкой границы. Анкара настаивает на том, чтобы контроль над планируемой зоной безопасности обеспечивался исключительно ВС республики.
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