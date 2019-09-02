Лавров и Зариф выступили против провокаций США и за стабилизацию в Персидском заливе

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МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Мохаммад Джавад Зариф в понедельник провели обстоятельные переговоры в Москве.

Встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран вызвала повышенный интерес как у российских, так и у иностранных журналистов. Представители СМИ выстроились в очередь у Дома приемов МИД России еще за полтора часа до ее начала, а чуть позже зал, где проходили переговоры, оказался полностью заполненным телевизионными камерами. Так что не удивительно, что на открытой для журналистов протокольной части переговоров именно толпа корреспондентов стала поводом для шуток министров. Например, Зариф отметил, что количество представителей СМИ является еще одним подтверждением важности их встречи с Лавровым. Внимание журналистов также привлек представительный состав российской делегации, который можно увидеть далеко не на каждой встрече. За столом переговоров оказались сразу три заместителя министра иностранных дел России - Сергей Рябков, участвующий во встречах по иранской ядерной сделке на уровне политдиректоров, Сергей Вершинин, отвечающий за вопрос сирийского урегулирования, и Игорь Моргулов, курирующий данный регион. На продлившейся чуть больше часа встрече собеседники затронули широкий спектр вопросов. По итогам переговоров главы МИД РФ и Ирана сообщили журналистам, что провели доверительный обмен мнениями по таким темам, как углубление торгово-экономического сотрудничества, сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, стабилизация ситуации в Персидском заливе, создание сирийского конституционного комитета, а также складывающаяся ситуация в Афганистане. Более того, уже после совместной пресс-конференции с Лавровым Зариф провел еще одну встречу с журналистами в посольстве Ирана в Москве, где вновь озвучил позицию Тегерана по некоторым актуальным международным и региональным вопросам. О сотрудничестве вопреки санкциям Как отметил иранский министр в своем вступительном слове, сотрудничество Москвы и Тегерана сегодня находится на "самом высоком уровне за последние десятки лет". В этой связи он выделил взаимодействие РФ и Ирана в энергетической и транспортной сферах как "особенно успешное", добавив, что экономические отношения двух стран развиваются, несмотря на очевидное давление со стороны Соединенных Штатов. Такой позиции придерживается и глава российского МИД. По словам Лаврова, стороны продолжат защищать торгово-экономические проекты с Ираном в части обеспечения независимости от каналов расчета в долларах, так как эта валюта существенно подорвала к себе доверие у большинства государств. Он также отметил, что американские санкции нацелены на "блокирование внешнеэкономических связей Тегерана". Готовность Москвы и Тегерана к расширению практического взаимодействия подтверждает и тот факт, что в состав иранской делегации, находящейся в понедельник в Москве, вошел и министр энергетики республики Реза Ардаканиян. Он провел отдельные переговоры со своим российским коллегой Александром Новаком. Как сообщил журналистам глава МИД России, главной темой этой встречи стали перспективы российско-иранских инициатив в сфере атомной энергетики. Кроме того, стороны договорились о совместных военных учениях в Индийском океане. Зариф также не исключил присоединения к этим учениям других стран. Об условиях и провокациях При обсуждении международной повестки дня особое внимание на переговорах глав внешнеполитических ведомств России и Ирана, как и ожидалось, было уделено шагам по сохранению иранской ядерной сделки, ситуация вокруг которой обострилась после выхода Соединенных Штатов из соглашения в одностороннем порядке в мае прошлого года.

В начале встречи с Лавровым Зариф сразу озвучил позицию его страны по этому вопросу: Тегеран выступает против пересмотра СВПД. Однако, как подчеркнул глава МИД Ирана, спасти сделку можно будет только в том случае, если партнеры из Евросоюза начнут в полной мере выполнять свои обязательства по соглашению, а на данный момент этого не происходит. Он также дал высокую оценку усилиям Москвы и Пекина по сохранению СВПД, но, вместе с тем, подтвердил, что его страна приступит к реализации нового пакета ответных шагов уже в эту пятницу, так как "европейцы не могут выполнить свои обязательства". Москва такую позицию Тегерана понимает. По словам Лаврова, вынужденные шаги Ирана по частичной приостановке выполнения своих добровольных обязательств являются "прямым следствием неприемлемых действий США по отношению к этому соглашению". Глава МИД России также обратил внимание на продолжающиеся откровенные попытки Вашингтона спровоцировать республику на нарушение режима нераспространения и подрыв сотрудничества с МАГАТЭ. "Видимо, [это делается,] чтобы получить повод для реализации силовых сценариев, которые мы категорически осуждаем и которые будут губительны для всего региона", - предположил российский министр, призвав западных партнеров по достоинству оценить выдержку иранских коллег. Стоит отметить, что позиции Ирана со странами Евросоюза по данному вопросу уже начинают понемногу сближаться благодаря продуктивным переговорам. В тот момент, когда в Москве проходила встреча Лаврова и Зарифа, в Париже с рабочим визитом находился замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи. И как сообщил журналистам официальный представитель правительства республики Али Рабии, консультации представителей Тегерана и Парижа по проблематике сохранения ядерной сделки показали, что взгляды двух стран "стали ближе". Более того, по словам Зарифа, Тегеран в течение нескольких дней обратит все предпринятые меры, как только переговоры с европейцами "приведут к позитивному результату". О выгоде и инициативах На состоявшихся в Москве переговорах главы МИД РФ и Ирана также предметно рассмотрели те непростые процессы, которые разворачиваются в зоне Персидского залива.

Как подчеркнул российский министр, стороны обеспокоены проблемами безопасности в данном регионе и выступают за их скорейшее урегулирование. "Заинтересованы в том, чтобы все прибрежные страны Персидского залива и все их международные партнеры договаривались об обоюдно приемлемых путях обеспечения безопасности в этом важнейшем регионе мира, - указал он. - Будем продвигать договоренности, которые опирались бы на интересы всех задействованных в этом регионе сторон". В данном контексте Лавров вновь обратил внимание на российскую инициативу о разработке стратегии долгосрочной стабилизации региона Персидского залива, которая как раз основана на равноправном и взаимоуважительном диалоге между заинтересованными сторонами. Иранский министр выступил в поддержку данной концепции, подтвердив готовность Тегерана "пожать руки своим соседям" и подписать пакт о ненападении. Однако намерение Вашингтона перебросить военный контингент в регион, по его мнению, приведет лишь к увеличению напряженности. Зариф подчеркнул, что цель Соединенных Штатов заключается не в обеспечении безопасности на Ближнем Востоке, а в том, чтобы заработать больше денег. "Американцы видят безопасность через противоборство, мы же видим безопасность через сотрудничество", - пояснил глава МИД Ирана, указав на агрессивную инициативу Вашингтона о создании коалиции по обеспечению свободы судоходства в Персидском заливе. "Безопасность судоходству может обеспечить лишь соблюдение норм международного права во всем", - добавил он. О препятствиях и контактах В свете подготовки саммита Россия - Иран - Турция, который пройдет в Анкаре уже в середине этого месяца, главы внешнеполитических ведомств подробно обсудили ситуацию вокруг сирийского урегулирования.

Лавров и Зариф подтвердили необходимость дальнейших усилий по стабилизации обстановки "на земле" в Сирии параллельно с "бескомпромиссной борьбой с террористами". Касаясь вопроса перспективы запуска политического процесса в ближайшем будущем, российский министр отметил, что сирийский конституционный комитет мог начать свою работу еще в декабре прошлого года, если бы западные партнеры не призвали генсека ООН не одобрять ее состав из-за нескольких имен. "Надеемся, что больше не будет попыток "вставлять палки в колеса" этим усилиям и что наши коллеги в ООН не будут более медлить с одобрением того списка, который согласован между правительством и оппозицией", - подчеркнул глава МИД РФ. В свою очередь иранский министр также обратил внимание на попытки Вашингтона препятствовать выполнению достигнутых в рамках астанинского процесса договоренностей. В эфире телеканала "Россия-24" Зариф заявил, что Соединенные Штаты никогда не были искренними в борьбе с терроризмом. А комментируя последние удары США по Идлибу, о которых заранее не были информированы ни Москва, ни Тегеран, ни Анкара, иранский министр подчеркнул, что таким образом Вашингтон сорвал соглашение о прекращении огня в этой сирийской провинции, являющейся "последним оплотом конфликта в Сирии". Отвечая на вопрос о возможном контакте "астанинской тройки" с "малой группой" по Сирии, в которую входят Великобритания, Германия, Иордания, Саудовская Аравия, США и Франция, Лавров отметил, что проводить встречу ради встречи не стоит. "Мы готовы к любым контактам. Главное - понимать, какая будет добавленная стоимость", - пояснил российский министр. О форматах и мнении народа Еще один вопрос, адресованный Зарифу, касался внутриполитической ситуации в Афганистане. Дело в том, что в конце августа представители США и радикального афганского движения "Талибан" (запрещено в РФ) договорились о частичном выводе иностранных войск с территории Афганистана. "Какова позиция Ирана по данному вопросу с учетом того, что часть войск все-таки останется там?" - поинтересовался один из журналистов. Иранский министр признал, что к данному переговорному формату в Тегеране относятся без оптимизма. "Считаем, что сам афганский народ должен принимать решение о своем будущем, - пояснил он. - Они должны присутствовать в этом процессе, который должен включать в себя различные афганские группы". Таким образом, Иран и Россия оказались солидарны и в этом вопросе. Ведь в Москве также неоднократно заявляли, что афганские политики и талибы должны самостоятельно обсуждать мирное урегулирование в этой стране.

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