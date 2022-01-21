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Лавров и усмирение журналистов: Одно видео лучше тысячи слов
21 января 2022, 19:35 • 110 • Политика
В Женеве завершились переговоры между госсекретарём США Энтони Блинкеном и главой МИД России Сергеем Лавровым. Русский дипломат одной фразой усмирил накинувшихся на него журналистов.
Глава МИД России Сергей Лавров одной фразой усмирил журналистов, накинувшихся на него после переговоров с госсекретарём США Энтони Блинкеном в Женеве. Интересный момент попал на видео.
На кадрах запечатлено, как Лавров и Блинкен выходят из переговорной. Репортёры тут же накидываются на них с микрофонами, глава МИД России сразу пресекает их попытки.
- грозно говорит он, и журналисты отступают.
После этого главы дипломатических ведомств спокойно и без помех проходят к флагам своих государств для фотосессии.
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