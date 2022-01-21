Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Бородай назвал цену, которую придётся заплатить за признание Донбасса: "Вой...
"Обратный отсчёт пошёл": дипломат предупредил страны Запада о риске не...
Сразу три флота России пришли в движение. Где будет нанесён удар?
"Будет предложен размен": Аналитики "расшифровали" обращение...
Главная / Политика

Лавров и усмирение журналистов: Одно видео лучше тысячи слов

21 января 2022, 19:35  •  110 • Политика
В Женеве завершились переговоры между госсекретарём США Энтони Блинкеном и главой МИД России Сергеем Лавровым. Русский дипломат одной фразой усмирил накинувшихся на него журналистов.
Глава МИД России Сергей Лавров одной фразой усмирил журналистов, накинувшихся на него после переговоров с госсекретарём США Энтони Блинкеном в Женеве. Интересный момент попал на видео.
На кадрах запечатлено, как Лавров и Блинкен выходят из переговорной. Репортёры тут же накидываются на них с микрофонами, глава МИД России сразу пресекает их попытки.
Тс-с-с-с!
- грозно говорит он, и журналисты отступают.
После этого главы дипломатических ведомств спокойно и без помех проходят к флагам своих государств для фотосессии.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



110
Источник
Похожие новости
21 января 2022, 06:10
Сразу три флота России пришли в движение. Где будет нанесён удар?
21 января 2022, 13:45
Американские журналисты набросились на Рябкова и были повержены. Хватило одной фразы
21 января 2022, 06:10
"Допустим, война": Нардеп предсказал реакцию властей Украины. Цензурно не получилось
21 января 2022, 04:25
Шутка Путина: Чего больше всего испугалась Польша?
21 января 2022, 13:45
Терпение лопнуло. Лавров жёстко обратился к США: "Пора"
21 января 2022, 12:00
Этого не покажут по ТВ: Тайная встреча главы офиса Зеленского раскрыла многоходовку Киева
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 января 2022, 06:10
Сразу три флота России пришли в движение. Где будет нанесён удар?
21 января 2022, 13:45
Американские журналисты набросились на Рябкова и были повержены. Хватило одной фразы
21 января 2022, 09:40
Миллиардные вложения Украины в добычу газа дали ошеломляющий результат
21 января 2022, 06:10
"Допустим, война": Нардеп предсказал реакцию властей Украины. Цензурно не п...
21 января 2022, 04:25
Шутка Путина: Чего больше всего испугалась Польша?
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 января 2022, 01:35
Бородай назвал цену, которую придётся заплатить за признание Донбасса: "Война!"
17 января 2022, 20:50
Бой русского десанта в Казахстане? Игра только начинается
18 января 2022, 08:10
"Детей и жён вывезли 5 января": NYT заявляет об эвакуации русских дипломатов на Украине
21 января 2022, 06:10
Сразу три флота России пришли в движение. Где будет нанесён удар?
17 января 2022, 05:40
"Подавитесь вы этими санкциями": Журналисты расхохотались, увидев "ответку"
15 января 2022, 19:15
Мегаоружие для уничтожения США и НАТО: Военный эксперт назвал два козыря "в рукаве" России
18 января 2022, 14:00
Россия - просто колония. Переводим ультиматум США на русский язык
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.