Лавров и усмирение журналистов: Одно видео лучше тысячи слов

В Женеве завершились переговоры между госсекретарём США Энтони Блинкеном и главой МИД России Сергеем Лавровым. Русский дипломат одной фразой усмирил накинувшихся на него журналистов.

Глава МИД России Сергей Лавров одной фразой усмирил журналистов, накинувшихся на него после переговоров с госсекретарём США Энтони Блинкеном в Женеве. Интересный момент попал на видео.

На кадрах запечатлено, как Лавров и Блинкен выходят из переговорной. Репортёры тут же накидываются на них с микрофонами, глава МИД России сразу пресекает их попытки.

Тс-с-с-с!

- грозно говорит он, и журналисты отступают.

После этого главы дипломатических ведомств спокойно и без помех проходят к флагам своих государств для фотосессии.