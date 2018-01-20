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Лавров и Тиллерсон обсудили обеспечение стабильности на севере Сирии
20 января 2018, 20:24 • 92 • Политика
МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудили в субботу по телефону обеспечение стабильности на севере Сирии и продвижение мирного урегулирования, чему должен способствовать Конгресс сирийского национального диалога в Сочи. Об этом заявили в МИД РФ по итогам разговора, состоявшегося по инициативе американской стороны.
"Обсуждалась ситуация в Сирии, в том числе вопросы обеспечения стабильности на севере страны и продвижения процесса мирного урегулирования под эгидой ООН, чему должен способствовать созываемый в Сочи Конгресс сирийского национального диалога с широким составом участников", - отметили в российском дипведомстве.
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