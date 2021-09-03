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Лавров и Шойгу уходят? "Удобный момент для рокировки" - политолог
03 сентября 2021, 14:35 • 194 • Политика
Политолог в беседе с Царьградом высказался о вероятном уходе Лаврова и Шойгу с постов министров в связи с участием в выборах. "Удобный момент для рокировки", - полагает Солонников.
Во время пленарной сессии ВЭФ-2021 заместитель генерального директора телеканала "Россия 1" Сергей Брилёв как модератор пленарной сессии попытался было поймать президента России Владимира Путина на вопросе о министре обороны Сергее Шойгу и главе МИД Сергее Лаврове.
"Не жалко будет Шойгу с Лавровым в Госдуму отпустить?" - поинтересовался он у главы государства.
Путин отреагировал тут же. Его ответ уместился в пять букв: "Жалко".
Мнения экспертов касаемо сказанного Путиным разделились. Так, политконсультант Андрея Перла в материале для Царьграда предположил, что Лавров и Шойгу, всё же, не покинут министерские кресла. С другой стороны, политолог Дмитрий Солонников в беседе с Первым русским выразил мнение, что кадровые перестановки вполне реальны.
Сергей Шойгу - прекрасный администратор, который сможет объединить в партии власти все прежние центры влияния, предположил Солонников:
Говоря о Сергее Лаврове, Солонников добавил, что слухи о его вероятном уходе слышны давно - "вполне логично, что его просьба будет реализована":
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