Лавров и Шойгу уходят? "Удобный момент для рокировки" - политолог

Политолог в беседе с Царьградом высказался о вероятном уходе Лаврова и Шойгу с постов министров в связи с участием в выборах. "Удобный момент для рокировки", - полагает Солонников.

Во время пленарной сессии ВЭФ-2021 заместитель генерального директора телеканала "Россия 1" Сергей Брилёв как модератор пленарной сессии попытался было поймать президента России Владимира Путина на вопросе о министре обороны Сергее Шойгу и главе МИД Сергее Лаврове.

"Не жалко будет Шойгу с Лавровым в Госдуму отпустить?" - поинтересовался он у главы государства.

Путин отреагировал тут же. Его ответ уместился в пять букв: "Жалко".

Мнения экспертов касаемо сказанного Путиным разделились. Так, политконсультант Андрея Перла в материале для Царьграда предположил, что Лавров и Шойгу, всё же, не покинут министерские кресла. С другой стороны, политолог Дмитрий Солонников в беседе с Первым русским выразил мнение, что кадровые перестановки вполне реальны.

Сергей Шойгу - прекрасный администратор, который сможет объединить в партии власти все прежние центры влияния, предположил Солонников:

шойгу показал своё умение решать сложные организационные вопросы и в МЧС, и когда недолго был губернатором Московской области, и в Минобороны. Сейчас новое назначение. Учитывая, что он стоял у истоков создания партии "Единая Россия", был одним из его инициаторов, вполне логично его возвращение к руководству.

Говоря о Сергее Лаврове, Солонников добавил, что слухи о его вероятном уходе слышны давно - "вполне логично, что его просьба будет реализована":