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Лавров и Шойгу уходят? "Удобный момент для рокировки" - политолог

03 сентября 2021, 14:35  •  194 • Политика
Политолог в беседе с Царьградом высказался о вероятном уходе Лаврова и Шойгу с постов министров в связи с участием в выборах. "Удобный момент для рокировки", - полагает Солонников.
Во время пленарной сессии ВЭФ-2021 заместитель генерального директора телеканала "Россия 1" Сергей Брилёв как модератор пленарной сессии попытался было поймать президента России Владимира Путина на вопросе о министре обороны Сергее Шойгу и главе МИД Сергее Лаврове.
"Не жалко будет Шойгу с Лавровым в Госдуму отпустить?" - поинтересовался он у главы государства.
Путин отреагировал тут же. Его ответ уместился в пять букв: "Жалко".
Мнения экспертов касаемо сказанного Путиным разделились. Так, политконсультант Андрея Перла в материале для Царьграда предположил, что Лавров и Шойгу, всё же, не покинут министерские кресла. С другой стороны, политолог Дмитрий Солонников в беседе с Первым русским выразил мнение, что кадровые перестановки вполне реальны.
Сергей Шойгу - прекрасный администратор, который сможет объединить в партии власти все прежние центры влияния, предположил Солонников:
шойгу показал своё умение решать сложные организационные вопросы и в МЧС, и когда недолго был губернатором Московской области, и в Минобороны. Сейчас новое назначение. Учитывая, что он стоял у истоков создания партии "Единая Россия", был одним из его инициаторов, вполне логично его возвращение к руководству.
Говоря о Сергее Лаврове, Солонников добавил, что слухи о его вероятном уходе слышны давно - "вполне логично, что его просьба будет реализована":
Учитывая, что сейчас после того, как новая Госдума будет избрана, правительство будет переназначаться, удобный момент для того, чтобы такие рокировки состоялись, - добавил Солонников.

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