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Лавров и Шойгу получили новый статус. Но не мандат
27 сентября 2021, 16:05 • 111 • Политика
Сергей Лавров и Сергей Шойгу не оставят свои должности министров. Они откажутся от мандата, однако новый статус министрами уже получен.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что министр обороны России Сергей Шойгу и министр иностранных дел России Сергей Лавров останутся в кабмине. Они откажутся от депутатского мандата.
В то же время ранее стало известно о новом политическом статусе министров. В ходе встречи с членами кабмина президент России Владимир Путин сообщил, чем "первая пятёрка" партии "Единая Россия" будет заниматься в ближайшее время. Так, Сергей Шойгу станет курировать проекты, связанные с развитием Восточной Сибири - он возглавит соответствующую комиссию. А Сергей Лавров будет руководить комиссией по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.
О других назначениях в "первой пятёрке" партии Царьград писал ранее.
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