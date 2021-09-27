Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Удивленный претензиями из-за цен на газ посол России жестко поставил Германию на...
Какого президента никогда не будет в России: Жириновский уместил ответ в одно сл...
Итоги выборов в Германии: В ФРГ выбрали "не немецкий путь"
Политолог рассказал о сценарии Запада: "Украина должна стать "жертвой&...
Главная / Политика

Лавров и Шойгу получили новый статус. Но не мандат

27 сентября 2021, 16:05  •  111 • Политика
Сергей Лавров и Сергей Шойгу не оставят свои должности министров. Они откажутся от мандата, однако новый статус министрами уже получен.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что министр обороны России Сергей Шойгу и министр иностранных дел России Сергей Лавров останутся в кабмине. Они откажутся от депутатского мандата.
В то же время ранее стало известно о новом политическом статусе министров. В ходе встречи с членами кабмина президент России Владимир Путин сообщил, чем "первая пятёрка" партии "Единая Россия" будет заниматься в ближайшее время. Так, Сергей Шойгу станет курировать проекты, связанные с развитием Восточной Сибири - он возглавит соответствующую комиссию. А Сергей Лавров будет руководить комиссией по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.
О других назначениях в "первой пятёрке" партии Царьград писал ранее.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





111
Источник
Похожие новости
27 сентября 2021, 06:55
Итоги выборов в Германии: В ФРГ выбрали "не немецкий путь"
27 сентября 2021, 01:25
Сотрудник по "деликатным операциям" из России смутил Германию
27 сентября 2021, 01:25
Немецкий ХДС/ХСС показал на выборах худший результат в истории: "Это катастрофа"
27 сентября 2021, 06:55
25 лет зверской расправе в Кабуле. Когда-нибудь Наджибулле поставят памятник
27 сентября 2021, 06:55
Эксперт о будущем "Северного потока - 2": "Позеленеет" ли Германия?
27 сентября 2021, 10:35
"Это туфта": украинцы разочаровались в европейских ценностях из-за ситуации с газом
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 сентября 2021, 09:35
"Вытеснят нас": Россия допустила грубую ошибку с Эрдоганом
24 сентября 2021, 02:50
Чехия может стать виновницей ядерного апокалипсиса. В Африке нашли опасное оружие
24 сентября 2021, 22:05
Глава МИД Франции выступил с предупреждением для Лаврова: "Серьёзные последствия"
21 сентября 2021, 08:50
В Одессе мужчина кинул мусорку и отправил в нокаут украинскую нацистку
23 сентября 2021, 23:10
Зеленского унизили в стенах ООН - СМИ
22 сентября 2021, 05:55
В Крыму ответили британской пословицей на отказ Турции признавать выборы
26 сентября 2021, 13:30
"Шоу" не для слабонервных: Талибы* устроили публичную казнь с участием подъёмных кранов
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.