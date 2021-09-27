Лавров и Шойгу получили новый статус. Но не мандат

Сергей Лавров и Сергей Шойгу не оставят свои должности министров. Они откажутся от мандата, однако новый статус министрами уже получен.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что министр обороны России Сергей Шойгу и министр иностранных дел России Сергей Лавров останутся в кабмине. Они откажутся от депутатского мандата.

В то же время ранее стало известно о новом политическом статусе министров. В ходе встречи с членами кабмина президент России Владимир Путин сообщил, чем "первая пятёрка" партии "Единая Россия" будет заниматься в ближайшее время. Так, Сергей Шойгу станет курировать проекты, связанные с развитием Восточной Сибири - он возглавит соответствующую комиссию. А Сергей Лавров будет руководить комиссией по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.

О других назначениях в "первой пятёрке" партии Царьград писал ранее.