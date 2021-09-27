Лавров и Шойгу не пойдут в Госдуму и останутся на своих постах

Глава МИД России Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу сохранят свои посты и не пойдут в Госдуму, сообщил 27 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На соответствующий вопрос журналистов он ответил утвердительно, отмечает «РИА Новости».

Ранее в этот день президент Владимир Путин сообщил, что Лавров возглавит комиссию «Единой России» (ЕР) по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников, а Шойгу — комиссию партии по развитию Восточной Сибири.

23 сентября Песков отметил, что журналистам стоит спросить о том, будут ли Лавров и Шойгу представлять «Единую Россию» в Государственной думе, у них самих.

3 сентября Путин отметил, что ему жалко отпускать Лаврова и Шойгу в Госдуму, однако они должны сами принять решение. По словам президента, министры «на своем месте», хорошо работают.

Шойгу, Лавров, а также главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) Елена Шмелева, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова были включены в пятерку общефедерального списка «Единой России» на выборах в ГД по предложению президента России Владимира Путина.

21 сентября в ЦИК РФ сообщили, что партия «Единая Россия» победила на выборах в Госдуму, набрав 49,82% голосов. В Госдуму также прошли: КПРФ (18,93%), ЛДПР (7,55%), «Справедливая Россия — За правду» (7,46%) и «Новые люди» (5,32%).

По итогам выборов «ЕР» получает 324 депутатских мандата. У КПРФ 57 мандатов. «Справедливая Россия — За правду» получает 27 мандатов, ЛДПР — 21, «Новые люди» — 13.

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