Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Неудобно о ковиде. Кто создал элитную вакцину и зачем обманывают депутаты
В Пенсильвании закончился уголь? Украина обратилась за помощью к Донбассу
"Горячий" инсайд из Донбасса подтвердили источники: "Зеленский ре...
Госдеп США решил рассказать русским о НАТО: Ответ прилетел мгновенно
Главная / Политика

Лавров и Шойгу нашли решение миграционного кризиса для ЕС

12 ноября 2021, 19:45  •  124 • Политика
Фото: Russian Defence Ministry / Global Look Press / www.globallookpress.com
Наши министры выступили на встрече "2+2" в Париже
Перипетии на белорусско-польской границе находятся в зоне внимания всего международного пространства. Кризисная ситуация с каждым днем обостряется и требует незамедлительного решения проблемы. При этом российская сторона подчеркивает, что силовые варианты в урегулировании данного вопроса неприемлемы. Ситуацию с беженцами нужно решить за счет взаимоуважительного диалога заинтересованных сторон.
Такую позицию Москвы озвучили главы профильных российских ведомств – МИД и Минобороны Сергей Лавров и Сергей Шойгу. Высокопоставленные госслужащие побывали на встрече в Париже со своими французкими коллегами – главой МИД Франции Жан-Ив Ле Дрианом и главой Министерства вооруженных сил Пятой республики Флоранс Парли.
Наши министры заявили, что самое главное в урегулировании проблемы с беженцами – это придерживаться норм гуманитарного права. Только на основе конструктивного диалога удастся решить этот сложный вопрос.
Тем временем ситуация на рубежах между белорусским и польским государствами обостряется. Для того чтобы сдержать пыл агрессивно настроенных поляков, в Белоруссии развернули совместные учения российских и местных десантников. Недавно наши военные десантировались неподалеку от границы Польши.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





124
Источник
Похожие новости
12 ноября 2021, 00:30
Госдеп США решил рассказать русским о НАТО: Ответ прилетел мгновенно
12 ноября 2021, 02:50
Чиновница заявила о разгуле "большого китайского брата" в России: "Вы представить себе не можете"
12 ноября 2021, 00:30
Россия не планирует нападать, но..: Зампостпреда России при ООН предупредил Украину и США
12 ноября 2021, 16:15
Жители Украины предупредили о массовом переезде в Крым: Обозначены сроки
12 ноября 2021, 12:10
После сенсационной речи депутата в Госдуме стало ясно, кому не нужна прививка от ковида
12 ноября 2021, 02:50
Киевляне останутся без электричества и денег: Кличко "порадовал" прогнозами
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 ноября 2021, 00:30
Госдеп США решил рассказать русским о НАТО: Ответ прилетел мгновенно
12 ноября 2021, 02:50
Чиновница заявила о разгуле "большого китайского брата" в России: "Вы ...
12 ноября 2021, 00:30
Россия не планирует нападать, но..: Зампостпреда России при ООН предупредил Украину и...
12 ноября 2021, 16:15
Жители Украины предупредили о массовом переезде в Крым: Обозначены сроки
12 ноября 2021, 01:35
«Непрекращающаяся череда провокаций»: как развивается ситуация с кораблями ВМС США у ...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 ноября 2021, 01:45
В Пенсильвании закончился уголь? Украина обратилась за помощью к Донбассу
08 ноября 2021, 07:15
"Главная зрада": Слова американского генерала о России вызвали негодование в Киеве
07 ноября 2021, 12:35
Русские лишили США иллюзий в Чёрном море. Депутат намекнул на "ответный визит"
08 ноября 2021, 02:00
В МИД России прокомментировали новый инцидент с беспилотником в Донбассе
07 ноября 2021, 05:00
«Укрзализныця» украла у РЖД 20 локомотивов. Чем объясняется угольная блокада?
06 ноября 2021, 02:10
Захарова ответила "вспыхнувшему" Лондону его же оружием: "Потрясены насилием против мирных"
07 ноября 2021, 05:00
"А чё этот Путин?": Скабеева предложила агрессивную "ответку" русских для США
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.