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Лавров и Шойгу нашли решение миграционного кризиса для ЕС
12 ноября 2021, 19:45 • 124 • Политика
Наши министры выступили на встрече "2+2" в Париже
Перипетии на белорусско-польской границе находятся в зоне внимания всего международного пространства. Кризисная ситуация с каждым днем обостряется и требует незамедлительного решения проблемы. При этом российская сторона подчеркивает, что силовые варианты в урегулировании данного вопроса неприемлемы. Ситуацию с беженцами нужно решить за счет взаимоуважительного диалога заинтересованных сторон.
Такую позицию Москвы озвучили главы профильных российских ведомств – МИД и Минобороны Сергей Лавров и Сергей Шойгу. Высокопоставленные госслужащие побывали на встрече в Париже со своими французкими коллегами – главой МИД Франции Жан-Ив Ле Дрианом и главой Министерства вооруженных сил Пятой республики Флоранс Парли.
Наши министры заявили, что самое главное в урегулировании проблемы с беженцами – это придерживаться норм гуманитарного права. Только на основе конструктивного диалога удастся решить этот сложный вопрос.
Тем временем ситуация на рубежах между белорусским и польским государствами обостряется. Для того чтобы сдержать пыл агрессивно настроенных поляков, в Белоруссии развернули совместные учения российских и местных десантников. Недавно наши военные десантировались неподалеку от границы Польши.
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