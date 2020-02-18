Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Где же будем харчеваться?» Креаклы возмущены политикой Минкультуры (Руслан Оста...
"Русские, спасайте, убивают!": В Сирии толпа мирных жителей едва не ра...
"Среди соотечественников есть потери": "Заложник" коронавиру...
Украина потеряла прокуроров в деле о крушении MH17. А русский фигурант напомнил ...
Главная / Политика

Лавров и Шойгу добрались до Рима. Русские готовы договариваться, а НАТО - отмалчивается

18 февраля 2020, 19:39  •  33 • Политика
Во вторник, 18 февраля, в Риме состоялись переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и главы Минобороны РФ Сергея Шойгу с их итальянскими коллегами. Формат встречи был "2+2". Во время переговоров Лавров подчеркнул, что наша сторона готова договариваться с партнёрами, в то время как НАТО продолжает отмалчиваться.
Отметим, что последняя подобная встреча была практически семь лет назад, то есть летом 2013-го.
Глава российского МИД заявил, что в настоящее время ситуация с безопасностью в евро-атлантическом регионе "неудовлетворительная".
"Это прямое следствие курса США и их союзников", - отметил Лавров. И напомнил, что сейчас все их силы направлены на то, чтобы якобы "сдержать Россию".
Курс взял антироссийское направление настолько, что сейчас укрупняется НАТО, а военная инфраструктура всё ближе перемещается к российским границам.
"В Европе усиливается напряжённость в отношениях России и НАТО", - заявил Сергей Шойгу.
"Мы готовы не размещать ДРСМД до тех пор, пока там не появятся аналогичные ракеты американского производства, - добавил глава МИД РФ. - Готовы договориться о моратории на размещение".
Он также подчеркнул, что от этого предложения воздержались все, кроме французского лидера. Иными словами, русские готовы договариваться, а НАТО предпочитает пока отмалчиваться.
Министр иностранных дел России Сергей #Лавров и министр обороны Сергей #Шойгу проводят совместную пресс-конференцию со своими итальянскими коллегами

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



33
Источник
Похожие новости
18 февраля 2020, 16:24
Свидетельство правоты России: В Кремле указали на ангажированность и поспешность выводов по делу МН17
18 февраля 2020, 17:39
В Конституции предложили прописать цели формирования администрации президента
18 февраля 2020, 16:24
Песков прокомментировал идею о неприкосновенности экс-президентов
17 февраля 2020, 20:54
Освободить отцов от налогов, дать льготы: Малофеев предложил поддержать многодетные семьи в России
18 февраля 2020, 11:09
Клишас рассказал, какими поправками к Конституции больше всего интересуются россияне
18 февраля 2020, 11:09
Клишас: госсовет займется нацпроектами и качеством жизни в регионах
Новости партнеров
 
Выбор дня
18 февраля 2020, 06:39
Ущербная логика и неловкие замечания: Лавров в красках рассказал, что было в Мюнхене
18 февраля 2020, 09:54
Война в Сирии 2.0: Русские бойцы уже бомбят танки и склады Эрдогана
18 февраля 2020, 09:54
"Но к самой Нарусовой это не относится": Республика Тыва оказалась на после...
18 февраля 2020, 06:39
Литва проиграла России миллиарды долларов (Telegram. Обзор)
18 февраля 2020, 00:09
"Так выставить дураком Зеленского больше никто не сможет": Богдан передал в...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 февраля 2020, 05:54
В один день умерло 30 человек - расследования не было. Биооружие уже испытывают на людях?
15 февраля 2020, 00:09
«Новатор» против американских противоракет в Румынии и Польше
12 февраля 2020, 07:09
Зеленский говорил о "глазах Путина", а ему в ответ - о "правительстве соросят"
16 февраля 2020, 05:24
Двуличие Лукашенко ударило по белорусскому рублю (Руслан Осташко)
12 февраля 2020, 10:24
Русских снова решили научить жить. Мирзаяну дали ответ
12 февраля 2020, 02:09
Поклонская: Как я спаслась от смертного приговора «Правого сектора»*
15 февраля 2020, 19:39
"Украинский феномен": Скабеева тонко поддела Зеленского за Крым
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.