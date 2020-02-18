Лавров и Шойгу добрались до Рима. Русские готовы договариваться, а НАТО - отмалчивается

Отметим, что последняя подобная встреча была практически семь лет назад, то есть летом 2013-го.

Глава российского МИД заявил, что в настоящее время ситуация с безопасностью в евро-атлантическом регионе "неудовлетворительная".

"Это прямое следствие курса США и их союзников", - отметил Лавров. И напомнил, что сейчас все их силы направлены на то, чтобы якобы "сдержать Россию".

Курс взял антироссийское направление настолько, что сейчас укрупняется НАТО, а военная инфраструктура всё ближе перемещается к российским границам.

"В Европе усиливается напряжённость в отношениях России и НАТО", - заявил Сергей Шойгу.

"Мы готовы не размещать ДРСМД до тех пор, пока там не появятся аналогичные ракеты американского производства, - добавил глава МИД РФ. - Готовы договориться о моратории на размещение".

Он также подчеркнул, что от этого предложения воздержались все, кроме французского лидера. Иными словами, русские готовы договариваться, а НАТО предпочитает пока отмалчиваться.

Министр иностранных дел России Сергей #Лавров и министр обороны Сергей #Шойгу проводят совместную пресс-конференцию со своими итальянскими коллегами