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Лавров и Шойгу добрались до Рима. Русские готовы договариваться, а НАТО - отмалчивается
18 февраля 2020, 19:39 • 33 • Политика
Во вторник, 18 февраля, в Риме состоялись переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и главы Минобороны РФ Сергея Шойгу с их итальянскими коллегами. Формат встречи был "2+2". Во время переговоров Лавров подчеркнул, что наша сторона готова договариваться с партнёрами, в то время как НАТО продолжает отмалчиваться.
Отметим, что последняя подобная встреча была практически семь лет назад, то есть летом 2013-го.
Глава российского МИД заявил, что в настоящее время ситуация с безопасностью в евро-атлантическом регионе "неудовлетворительная".
"Это прямое следствие курса США и их союзников", - отметил Лавров. И напомнил, что сейчас все их силы направлены на то, чтобы якобы "сдержать Россию".
Курс взял антироссийское направление настолько, что сейчас укрупняется НАТО, а военная инфраструктура всё ближе перемещается к российским границам.
"В Европе усиливается напряжённость в отношениях России и НАТО", - заявил Сергей Шойгу.
"Мы готовы не размещать ДРСМД до тех пор, пока там не появятся аналогичные ракеты американского производства, - добавил глава МИД РФ. - Готовы договориться о моратории на размещение".
Он также подчеркнул, что от этого предложения воздержались все, кроме французского лидера. Иными словами, русские готовы договариваться, а НАТО предпочитает пока отмалчиваться.
Министр иностранных дел России Сергей #Лавров и министр обороны Сергей #Шойгу проводят совместную пресс-конференцию со своими итальянскими коллегами
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