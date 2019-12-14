Лавров и "жёсткий троллинг Зеленского": как министра довели до "синего каления", доходчиво объяснила Мария Захарова

Саммит в "нормандском формате" в Париже продолжает будоражить умы украинцев, в том числе после реплик президента Украины Владимира Зеленского. Но больше всех отметился министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Как известно, он рассказал о доведённых до истерики, то есть до "синего каления" российских политиках. Если предметно, то сказал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров стал жертвой "очень жёсткого троллинга" Зеленского. А помощник президента России Владислав Сурков "позволил себе лишнего", так как вышел из себя.

Сурков ранее уже ответил на слова Авакова по просьбе журналистов. Лавров не удостоил чести Авакова. Зато высказалась официальный представитель МИД России Мария Захарова, чьи слова передаёт "Утро.ру".

"В тот момент, когда "Зеленский доводил Лаврова до "синего каления", Сергей Викторович летел в самолёте в Вашингтон", - написала она в Facebook, объясняя, как именно происходил тот самый "жёсткий троллинг" из украинских голов.

Самое интересное во всём этом, что слова Авакова широкой публике передавал журналист Дмитрий Гордон, добавляя, что "троллинг Зеленского" заставил Лаврова отказаться от участия в пресс-конференции.