|
Лавров и "дебилы": Лучшие фразы главы МИД
15 января 2018, 02:39 • 549 • Политика
15 января министр иностранных дел подведет итоги работы российских дипломатов в 2017 году
Сергей Лавров известен не только как старожил российского правительства и выдающийся дипломат, но и как остроумный оратор и полемист. Чувство юмора и быстрая реакция не раз позволяли главе внешнеполитического ведомства ставить на место зарвавшихся западных журналистов и политиков. “Царьград” предлагает вашему вниманию подборку лучших высказываний министра иностранных дел.
Изящный укол в адрес госсекретаря
В ходе российско-американских переговоров в 2016 году глава Госдепа США Джон Керри поздравил Лаврова с днем рождения и пожелал ему “мудрости в проведении переговоров”, намекая, видимо, на ее недостаток. Глава МИД России парировал мгновенно:
Крепкое словцо
В дипломатических кругах ценится не только рафинированный юмор, но и способность в нужный момент не скупиться в выражениях. Работа во внешнеполитическом ведомстве подразумевает определённую долю притворства, поэтому искренность среди дипломатов ценится выше многих других качеств. Так, в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Саудовской Аравии Сергей Лавров не сдержал эмоций и выругался:
Официальные источники не сообщают, что именно стало причиной недовольства главы МИД, а сам Лавров позднее заявил, что ни на кого не злился, просто был уверен, что микрофон выключен. По неофициальным же каналам сообщали, что всему виной переводчики, которые не могли быстро и точно перевести с арабского на русский.
Знаменитое “Who are you to f**king lecture me?” (грубо на англ.: Кто ты такой, чтобы учить меня?)
Выражение моментально стало крылатым и разошлось по интернету тысячами мемов. В действительности Сергей Лавров эту фразу никогда не произносил, ему ее приписали некоторые журналисты. По их словам, она была произнесена во второй половине 2008 года в отношении главы британского МИД Дэвида Милибэнда в ходе обсуждения конфликта в Южной Осетии. Позднее Лавров рассказал, кому в действительности было адресовано бранное выражение:
Остроумие в лоб
Одна из самых неприятных обязанностей главы МИД – общение с журналистами из "недружественных стран", которые норовят уколоть или спровоцировать. Так, во время интервью сотрудница американского CNN упомянула о скандале вокруг группы Pussy Riot, осквернившей Храм Христа Спасителя, и поинтересовалась, что Сергей Лавров думает об "инциденте с Pussy Riot" Дональда Трампа, намекая на его вульгарные высказывания о женщинах (на английском одно из значений слова "pussy" – женские гениталии).
Лавров, вероятно, имел в виду Хиллари Клинтон и ее штаб, состоящий из агрессивных феминисток и лесбиянок, а также не менее рьяных ультралиберальных журналисток, постоянно атаковавших Трампа и его окружение.
Афанасьев Андрей
Подпишитесь на нас
549
Похожие новости
Новости партнеров
Loading...
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
14 января 2018, 10:24
|
09 января 2018, 16:39
|
11 января 2018, 07:39
|
12 января 2018, 09:39
|
10 января 2018, 17:12
|
10 января 2018, 15:24
|
14 января 2018, 20:09