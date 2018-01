Лавров и "дебилы": Лучшие фразы главы МИД

• 549 • Политика

15 января министр иностранных дел подведет итоги работы российских дипломатов в 2017 году

Искусство дипломатии: Большое интервью Лаврова

Сергей Лавров известен не только как старожил российского правительства и выдающийся дипломат, но и как остроумный оратор и полемист. Чувство юмора и быстрая реакция не раз позволяли главе внешнеполитического ведомства ставить на место зарвавшихся западных журналистов и политиков. “Царьград” предлагает вашему вниманию подборку лучших высказываний министра иностранных дел.

Изящный укол в адрес госсекретаря

В ходе российско-американских переговоров в 2016 году глава Госдепа США Джон Керри поздравил Лаврова с днем рождения и пожелал ему “мудрости в проведении переговоров”, намекая, видимо, на ее недостаток. Глава МИД России парировал мгновенно:

Если измерять мудрость количеством дней рождения, то мне за тобой не угнаться.

Крепкое словцо

В дипломатических кругах ценится не только рафинированный юмор, но и способность в нужный момент не скупиться в выражениях. Работа во внешнеполитическом ведомстве подразумевает определённую долю притворства, поэтому искренность среди дипломатов ценится выше многих других качеств. Так, в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Саудовской Аравии Сергей Лавров не сдержал эмоций и выругался:

Дебилы, б…

Официальные источники не сообщают, что именно стало причиной недовольства главы МИД, а сам Лавров позднее заявил, что ни на кого не злился, просто был уверен, что микрофон выключен. По неофициальным же каналам сообщали, что всему виной переводчики, которые не могли быстро и точно перевести с арабского на русский.

Знаменитое “Who are you to f**king lecture me?” (грубо на англ.: Кто ты такой, чтобы учить меня?)

Выражение моментально стало крылатым и разошлось по интернету тысячами мемов. В действительности Сергей Лавров эту фразу никогда не произносил, ему ее приписали некоторые журналисты. По их словам, она была произнесена во второй половине 2008 года в отношении главы британского МИД Дэвида Милибэнда в ходе обсуждения конфликта в Южной Осетии. Позднее Лавров рассказал, кому в действительности было адресовано бранное выражение:

Пришлось рассказать ему о характеристике Саакашвили, которую ему дал в разговоре со мной наш коллега из одной европейской страны. Эта характеристика звучит так: f**king lunatic (англ. – долбаный псих).

Остроумие в лоб

Одна из самых неприятных обязанностей главы МИД – общение с журналистами из "недружественных стран", которые норовят уколоть или спровоцировать. Так, во время интервью сотрудница американского CNN упомянула о скандале вокруг группы Pussy Riot, осквернившей Храм Христа Спасителя, и поинтересовалась, что Сергей Лавров думает об "инциденте с Pussy Riot" Дональда Трампа, намекая на его вульгарные высказывания о женщинах (на английском одно из значений слова "pussy" – женские гениталии).

Английский — не мой родной язык, но, используя вашу же терминологию "пуссей", в ваши президентские выборы их вовлечено так много с обеих сторон, что я предпочту не комментировать.

Лавров, вероятно, имел в виду Хиллари Клинтон и ее штаб, состоящий из агрессивных феминисток и лесбиянок, а также не менее рьяных ультралиберальных журналисток, постоянно атаковавших Трампа и его окружение.

Афанасьев Андрей