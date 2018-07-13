Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Бомбежки в Сирии: Нетаньяху доказывает, что Россию не боится
Вооружённая сирийская оппозиция. Непримиримые. Часть 1
Заело пластинку
Россия отказалась от новейшего оружия
Главная / Политика

Лавров и Помпео встретятся в Хельсинки на полях саммита РФ и США

13 июля 2018, 11:54  •  44 • Политика

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео встретятся в Хельсинки на полях российско-американского саммита. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в департаменте информации и печати МИД РФ.

"На полях российско-американского саммита в Хельсинки состоится встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран Сергея Лаврова и Майкла Помпео", - информировали в министерстве.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

44
Источник
Похожие новости
11 июля 2018, 01:24
Внук Брежнева умер в Крыму
11 июля 2018, 11:09
Медведев освободил Чуяна от должности главы Росалкогольрегулирования
12 июля 2018, 00:09
Посольство РФ потребует от Лондона раскрыть программу синтеза боевых отравляющих веществ

12 июля 2018, 00:09
Посольство РФ потребовало от властей США не лишать медпомощи россиянина Ярошенко
11 июля 2018, 11:09
МИД России пообещал зеркальные меры в связи с высылкой из Греции российских дипломатов
13 июля 2018, 11:54
Матвиенко поприветствовала Керимова, назвав его "французским сидельцем"
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
09 июля 2018, 04:28
Антон Геращенко - пpaвила честной жизни
11 июля 2018, 01:24
Внук Брежнева умер в Крыму
07 июля 2018, 19:39
Крокодил не ловится, не растет кокос и … «Джавелины» не летают?
10 июля 2018, 10:39
«Войны не будет - Киев прижал уши»: Захар Прилепин покидает Донбасс
08 июля 2018, 00:39
Украинский посол разгневан соблазнительной статьёй о Ялте в Die Presse
12 июля 2018, 08:39
ВКС и морской авиации России попытаются «перекрыть кислород» над Балтийским морем
08 июля 2018, 13:39
«Америка в курсе, что Россия бомбит Иорданию»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.