Лавров и Помпео встретятся в Хельсинки на полях саммита РФ и США

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео встретятся в Хельсинки на полях российско-американского саммита. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в департаменте информации и печати МИД РФ.

"На полях российско-американского саммита в Хельсинки состоится встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран Сергея Лаврова и Майкла Помпео", - информировали в министерстве.