Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Помните о главной силе России: Патриарх Кирилл указал на бездумное копирование з...
Форсирование Немана. Отважная семёрка
Достанет и до Гренландии: Датская разведка увидела угрозу "арктического вто...
Хочет ли Донбасс вернуться на Украину
Главная / Политика

Лавров и Помпео обсудят в Вашингтоне международные и двусторонние вопросы

09 декабря 2019, 11:24  •  53 • Политика

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео обсудят 10 декабря в Вашингтоне международные и двусторонние вопросы. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.

"10 декабря министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посетит с рабочим визитом Вашингтон по приглашению государственного секретаря США Майкла Помпео. В ходе переговоров в американской столице предполагается обменяться мнениями по ключевым международным проблемам и актуальным вопросам двусторонних отношений", - информировали в дипведомстве.

По информации Госдепа, переговоры Лаврова и Помпео начнутся в 10:30 по местному времени (18:30 мск), а совместная пресс-конференция намечена на 13:15 по местному времени (21:15 мск).

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на представителей администрации США сообщила, что Помпео намерен обсудить с Лавровым 10 декабря в Вашингтоне двусторонние отношения, контроль над вооружениями, ситуацию в Сирии и на Украине. Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен сообщил телеканалу CBS, что не исключает также возможности встречи Лаврова с американским лидером Дональдом Трампом.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



53
Источник
Похожие новости
08 декабря 2019, 14:39
"Ждите, тем интересней будет итог": Козак о переговорах Путина и Лукашенко
08 декабря 2019, 17:54
"Можем, да?" - "Можем!": Как Путин и Лукашенко отметили 20-летие договора, показал журналист
09 декабря 2019, 10:09
Помните о главной силе России: Патриарх Кирилл указал на бездумное копирование зарубежных законов
08 декабря 2019, 21:09
Американские солдаты слишком любят Россию, надо что-то делать: Пентагон выпустил исследование - СМИ
08 декабря 2019, 14:39
"Ни на чём не настаиваю, ничего не прошу": Скромный Лукашенко объяснил, чего ждёт от Путина
08 декабря 2019, 14:39
"Передам рубль": Адвокат студента ВШЭ признался в финансировании ВСУ
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 декабря 2019, 14:24
Лукашенко направил соболезнования Зеленскому в связи с пожаром в Одессе
03 декабря 2019, 04:39
"Об этом перед Путиным лучше не заикаться": Призыв Зеленского по Крыму в два счёта "раскусили"
09 декабря 2019, 03:40
"Израильские истребители бегством спасались от Су-35": Операцию русских в красках описывают в Сети
05 декабря 2019, 02:09
Берлин решил не играть против России и уколол Британию делом Скрипаля - источник
03 декабря 2019, 17:39
Спецы Киева погибли, охотясь на людей в Донбассе: о цинизме СБУ заявили журналисты
07 декабря 2019, 02:54
С 1 января 2020 года транзит газа через Украину прекратится: Какие страны Европы пострадают больше всего
04 декабря 2019, 00:09
Секретный проект: В России создают "короля океана" - лёгкого, смертоносного и неатомного
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.