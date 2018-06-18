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Лавров и Помпео обсудили график политических контактов на ближайшее время
18 июня 2018, 20:09 • 31 • Политика
МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео рассмотрели график двусторонних политических контактов на ближайшее время. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.
"Лавров и Помпео обсудили некоторые аспекты двусторонних отношений, включая график политических контактов между Россией и США на ближайшее время", - отметили в дипведомстве.
Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в беседе с корреспондентом ТАСС не исключил возможность проведения встречи Лаврова и Помпео на полях форума Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который пройдет в Сингапуре 2-4 августа.
Лавров и Помпео также обсудили обстановку в Сирии и на Корейском полуострове.
"В центре внимания была проблематика сирийского урегулирования на основе резолюции СБ ООН 2254, а также задачи консолидации усилий по решению проблем Корейского полуострова",- указали в дипведомстве.
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