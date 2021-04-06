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Лавров и Керри провели незапланированные переговоры в Индии
06 апреля 2021, 12:30 • 133 • Политика
Встреча состоялась по запросу американской стороны
В Индии состоялась встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с представителем администрации Белого дома, курирующим вопросы климата, экс-главой Госдепа Джоном Керри.
Лавров и Керри прибыли в Дели по разным рабочим делам, но, когда выяснилось, что они остановились в одной гостинице, американская сторона запросила российскую делегацию о встрече. Глава МИД РФ согласился на незапланированные переговоры с бывшим коллегой из США.
По данным "Коммерсанта", встреча была краткой. Стороны обсудили проблемы, связанные с изменением климата.
Ранее президент США Джо Байден сообщил, что ожидает увидеть президента РФ Владимира Путина 22-23 апреля на онлайн-саммите по климату, который организует Вашингтон. Спустя несколько дней в Кремле подтвердили получение официального приглашения. Ответ Москва даст, когда станут известны детали мероприятия.
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