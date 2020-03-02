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Лавров и Чавушоглу обсудили подготовку к встрече Путина и Эрдогана

02 марта 2020, 07:54  •  88 • Политика

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу в ходе телефонного разговора в воскресенье обсудили подготовку к предстоящей встрече президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Стороны обсудили подготовку к предстоящей встрече президентов Путина и Эрдогана", - указали в дипведомстве.

Лавров и Чавушоглу также высказались в пользу принятия мер по созданию благоприятной атмосферы для диалога по сирийскому урегулированию. "Министры высказались в пользу принятия мер по созданию благоприятной атмосферы, способствующей результативности диалога по выполнению договоренностей в поддержку сирийского урегулирования и по другим вопросам повестки дня российско-турецких отношений", - отметили на Смоленской площади.

В субботу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что встреча Путина и Эрдогана может состояться 5 или 6 марта в Москве. Чавушоглу подтвердил подготовку к переговорам глав государств в эти сроки, не назвав места их проведения.

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