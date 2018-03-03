Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
США хотят принудить Россию продолжать поставлять газ Украине
Немецкие СМИ обвинили "хакеров ГРУ" в атаке на правительство Германии
Обезоруженные Штаты Америки
Путин напомнил Болгарии о том, кто освободил ее от ига Османской империи
Главная / Политика

Лавров: Гонка вооружений в Африканском Роге вызывает глубокое беспокойство

03 марта 2018, 12:39  •  107 • Политика
По словам главы МИД России, выделяемые на это ресурсы лучше было бы потратить на социально-экономическое развитие.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью эфиопской газете "Репорте" о том, что наращивание объемов вооружений в районе Африканского Рога вызывает глубокую обеспокоенность. По его словам, выделяемые на это огромные ресурсы следовало бы направить на социально-экономическое и гуманитарное развитие региона.
Напомним, Африканский Рог — регион на востоке Африки, включающий Эфиопию, Джибути, Сомали и Эритрею.
По словам Лаврова, в последние несколько лет на Африканском Роге учащаются межгосударственные конфликты, территориальные споры, гуманитарные и социально-экономические проблемы. Также вызывает обеспокоенность ухудшение ситуации в сфере терроризма, пиратства, трансграничной преступности и наркотрафика.
"Вышеперечисленные факторы остаются главной причиной увеличения военных расходов стран региона, присутствия здесь многочисленных военных баз и военно-морских сил иностранных государств", - отметил министр.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

107
Источник
Похожие новости
02 марта 2018, 20:24
Захарова пообещала загнать журналистов из США в спецместа на брифингах
02 марта 2018, 23:39
"Звезда смерти" имени Путина
03 марта 2018, 12:39
В Минобороны рассказали о созданном США в Сирии "заповеднике террористов"

Загрузка...
03 марта 2018, 15:54
Путин напомнил Болгарии о том, кто освободил ее от ига Османской империи
03 марта 2018, 13:54
Источник: в ближайшие дни появятся тезисы, отражающие видение Путиным развития страны
03 марта 2018, 15:54
"Кто на нас с Дональдом?": Порошенко записал президента США в проукраинскую коалицию
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
28 февраля 2018, 00:09
Польскому провокатору в прямом эфире рассказали, как США "нагнули Польшу"
25 февраля 2018, 20:09
Михаил Делягин: МОК попытается отнять у российских хоккеистов их золотую медаль
26 февраля 2018, 15:39
Обратная сторона шапокозакидательства
25 февраля 2018, 16:54
Турция готовится к войне: Эрдоган объявил мобилизацию резервистов
01 марта 2018, 13:24
Послание президента России Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Онлайн-трансляция. Текст. Видео
25 февраля 2018, 23:24
Выиграли в хоккей и назначили нам президента: США о победе хоккеистов России на ОИ-2018
03 марта 2018, 09:24
США хотят принудить Россию продолжать поставлять газ Украине
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.