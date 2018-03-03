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Лавров: Гонка вооружений в Африканском Роге вызывает глубокое беспокойство
03 марта 2018, 12:39 • 107 • Политика
По словам главы МИД России, выделяемые на это ресурсы лучше было бы потратить на социально-экономическое развитие.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью эфиопской газете "Репорте" о том, что наращивание объемов вооружений в районе Африканского Рога вызывает глубокую обеспокоенность. По его словам, выделяемые на это огромные ресурсы следовало бы направить на социально-экономическое и гуманитарное развитие региона.
Напомним, Африканский Рог — регион на востоке Африки, включающий Эфиопию, Джибути, Сомали и Эритрею.
По словам Лаврова, в последние несколько лет на Африканском Роге учащаются межгосударственные конфликты, территориальные споры, гуманитарные и социально-экономические проблемы. Также вызывает обеспокоенность ухудшение ситуации в сфере терроризма, пиратства, трансграничной преступности и наркотрафика.
"Вышеперечисленные факторы остаются главной причиной увеличения военных расходов стран региона, присутствия здесь многочисленных военных баз и военно-морских сил иностранных государств", - отметил министр.
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