Лавров: Гонка вооружений в Африканском Роге вызывает глубокое беспокойство

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По словам главы МИД России, выделяемые на это ресурсы лучше было бы потратить на социально-экономическое развитие.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью эфиопской газете "Репорте" о том, что наращивание объемов вооружений в районе Африканского Рога вызывает глубокую обеспокоенность. По его словам, выделяемые на это огромные ресурсы следовало бы направить на социально-экономическое и гуманитарное развитие региона.

Напомним, Африканский Рог — регион на востоке Африки, включающий Эфиопию, Джибути, Сомали и Эритрею.

По словам Лаврова, в последние несколько лет на Африканском Роге учащаются межгосударственные конфликты, территориальные споры, гуманитарные и социально-экономические проблемы. Также вызывает обеспокоенность ухудшение ситуации в сфере терроризма, пиратства, трансграничной преступности и наркотрафика.

"Вышеперечисленные факторы остаются главной причиной увеличения военных расходов стран региона, присутствия здесь многочисленных военных баз и военно-морских сил иностранных государств", - отметил министр.