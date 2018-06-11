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Лавров: главы МИД ОДКБ обеспокоены ситуацией на севере Афганистана

11 июня 2018, 12:39  •  46 • Политика

АЛМА-АТА, 11 июня. /ТАСС/. Главы МИД ОДКБ обеспокоены ситуацией на севере Афганистана, где создает плацдарм террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ.

"Все министры говорили о необходимости эту ситуацию [в Афганистане] стабилизировать. Выражали озабоченность, что игиловцы проникают в страну, в том числе из Сирии и Ирака. Особую озабоченность вызывает то, что террористы начинают создавать плацдарм в северных провинциях Афганистана, то есть в непосредственной близости к зоне ответственности ОДКБ. Это нас беспокоит ", - сказал Лавров.

По его словам, страны ОДКБ будут продолжать координацию действий, включая оказание содействия Таджикистану в укреплении границы. "Будут продолжаться все те мероприятия, которые предусмотрены по линии министерств обороны, по линии специальных служб, министерств внутренних дел, пограничных войск, в том числе операция по пресечению наркотрафика, которая называется "Канал". Соответствующие договоренности остаются в силе, сегодня все это четко подтвердили", - подчеркнул Лавров.

Он также отметил, что миссия НАТО в Афганистане "не всегда транспарентно действует". "Было несколько случаев, когда губернаторы провинций делали заявления о неких вертолетах без опознавательных знаков, которые направлялись в район дислоцирования террористов. Учитывая, что натовские силы и США контролируют все воздушное пространство над Афганистаном, они как минимум не могли об этом не знать", - обратил внимание министр.

Привлечение "Талибана" к диалогу с Кабулом 

Глава МИД также отметил, что Россия продолжит работу по привлечению радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) к прямым переговорам с Кабулом, пока такого диалога нет. 

По словам Лаврова, "одновременно с нормализацией военной обстановки в Афганистане" главы дипведомств поддержали призыв президента Афганистана Ашрафа Гани к прямому диалогу с талибами.

"Россия давно выступает за такой диалог, талибы - часть афганского общества. Конечно, при том понимании, что они отложат в сторону военные методы отстаивания своих интересов, они должны быть непосредственным участником политического процесса, - подчеркнул глава МИД РФ. - Пока со стороны талибов подтверждения готовности к такому диалогу нет, но мы будем продолжать работать. В том числе с опорой на сегодняшние договоренности министров иностранных дел ОДКБ".

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