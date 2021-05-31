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Лавров: Европа потеряла самостоятельность под американским зонтиком
31 мая 2021, 12:40 • 175 • Политика
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности страны ответить на новые недружественные шаги со стороны Евросоюза. Он отметил, что страны Евросоюза утратили самостоятельность в принятии решений и не могут правильно оценить новые вызовы.
Во время конференции, посвящённой отношениям России и Евросоюза, Сергей Лавров подчеркнул, что в Европе немало "тех, кто осознаёт контрпродуктивность конфронтационного курса в отношении нашей страны" и заявил, что рассчитывает на здравый смысл в выстраивании отношений. При этом глава МИД России подчеркнул, что в данном вопросе необходимо основываться на принципах международного права. Россия готова к честному и равноправному взаимодействию и не оставит "без реакции новые недружественные шаги, попытки разговаривать с позиции силы, вмешательство во внутренние дела". Об этом сообщает Интерфакс.
Также Сергей Лавров заявил, что подобные шаги в отношении России уже готовятся и об этом уже говорится открыто. Глава МИД подчеркнул, что европейские станы оказались под "американским зонтиком" влияния и утратили самостоятельность в принятии внешнеполитических решений.
Ранее 30 мая спикер Европарламента Давид Сассоли призвал к ужесточению антироссийских санкций. В тот же день американское издание Bloomberg сообщило о предложении Евросоюза объединить усилия в противодействии России.
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