Лавров: эвакуация из Восточной Гуты сопровождалась кампанией в поддержку боевиков

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МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Операция по эвакуации из Восточной Гуты (пригород Дамаска) сопровождалась информационной кампанией в поддержку боевиков. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

"К сожалению, ход операции - и мы к этому привыкли - сопровождался завуалированной кампанией в поддержку боевиков, - отметил Лавров. - В ход шли информационные вбросы о голоде в результате осады, о неизбирательных бомбардировках, в том числе с использованием запрещенных видов боеприпасов. Опять муссировались слухи об использовании сирийской армией химического оружия, несмотря на всю абсурдность таких утверждений даже с военно-тактической точки зрения".

"Потом говорили о якобы массовых арестах и расправах с теми, кто выходил из Восточной Гуты, то есть звучали все те же обвинения, которые мы слышали в ходе операции по освобождению Алеппо и которые оказались мифами", - продолжил министр.

Глава МИД РФ обратил также внимание на то, что "сотрудники гуманитарных структур, непосредственно на месте наблюдавшие за выходом мирных граждан из Восточной Гуты и знающие о ситуации не из отчетов "белых касок" и сводок всякого рода обсерваторий британского происхождения, не подтвердили подобных домыслов и высоко оценили действия российских военных". "Это подтверждается и свидетельствами вырвавшихся из плена террористов жителей Восточно Гуты", - добавил он.