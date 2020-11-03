Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Е…ть, ты тупой, Саня» – Монтян поставила майданщика на место
Дмитрию Медведеву дали 3 месяца, чтобы подписать заявление: "Так решил дейс...
Шутки кончились: На улицы Минска "высыпала" бронетехника
США пойдут войной на Россию и будут уничтожены: Американский офицер о плане ликв...
Главная / Политика

Лавров: ЕС довел до кризиса отношения с Россией

03 ноября 2020, 18:55  •  52 • Политика
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Брюссель наштомповал санкций против Москвы чуть меньше, чем Вашингтон
Отношения между Евросоюзом и Россией находятся в кризисе, и виной тому совсем не Москва. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в большим интервью газете "КоммерсантЪ".
По его словам, бюрократия ЕС и отдельные страны-члены объединения использую любые, даже самые абсурдные поводы для сдерживания России.
"Штампуются новые санкционные режимы, нелегитимные с международно-правовой точки зрения. По количеству введенных под надуманными предлогами санкций против наших граждан еэсовцы уступают только американцам", – сказал глава МИД РФ.
Лавров отметил, что европейские масс-медиа ведут широкую антироссийскую кампанию, а Брюссель в сфере торгово-экономических отношений наращивает политику протекционизма, на ходу придумывая новые правила, чем нарушает нормы ВТО.
"При этом нам говорят, что Россия может "заслужить право" иметь нормальные отношения с ЕС, только изменив свое поведение. Цинизм, что называется, зашкаливает", – подчеркнул министр.
При этом Москва открыта для диалога с европейцами, поскольку старый Свет остается одним из важных торговых партнеров РФ, в том числе предприниматели обеих сторон заинтересованы в развитии бизнеса и кооперации.
Одновременно Лавров дал понять, что Россия не допустит "игры в одним ворота", никаких жестов доброй воли Москва себе не будет позволять. РФ надеется на здравый смысл еврочиновников и готова сколько угодно ждать рациональных шагов со стороны Брюсселя.
Напомним, Евросоюз начал активно внедрять санкционную дубину в отношении России после событий на Украине в 2014 г., когда крымчане в результате всенародного референдума вернулись в состав нашей страны, а также из-за внутриукраинского вооруженного конфликта в Донбассе. Рестрикции касались как физических лиц, так и целых отраслей экономики. Все эти годы ограничения регулярно пролонгируются. Москва отвечает зеркально.
Последние санкции касаются якобы отравления российского оппозиционера Алексея Навального неким "Новичком".
Европейские компании и представители политических сил пытаются уговорить власти своих стран начать снимать антироссийские санкции, поскольку Старый Свет теряет из-за них миллиарды долларов ежегодно.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



52
Источник
Похожие новости
03 ноября 2020, 13:25
Либо "аннексия", либо диалог! Франции выставили ультиматум по Крыму
03 ноября 2020, 09:45
"Какого хрена...": Михалков сдёрнул маски с западных агентов в России
03 ноября 2020, 09:45
Российские бомбардировщики показали, что ждёт НАТО в Чёрном море
03 ноября 2020, 09:45
"Он не просто олигарх…": Имя серого кардинала партии Прилепина заметили в "списке спонсоров" ВСУ
03 ноября 2020, 07:55
Силуанову и Набиуллиной подложили свинью: Из России утекают деньги
03 ноября 2020, 04:15
Четырёхдневка в России неминуема: Эксперт сделал два вывода, посчитав наши деньги
Новости партнеров
 
Выбор дня
03 ноября 2020, 13:25
Либо "аннексия", либо диалог! Франции выставили ультиматум по Крыму
03 ноября 2020, 09:45
"Какого хрена...": Михалков сдёрнул маски с западных агентов в России
03 ноября 2020, 11:35
"Всего лишь случайное замечание": Голландский прокурор проговорился, разруш...
03 ноября 2020, 00:35
"Весь мир смеётся": В Германии офицер-трансгендер поехала на повышение... н...
03 ноября 2020, 09:45
Российские бомбардировщики показали, что ждёт НАТО в Чёрном море
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 ноября 2020, 08:15
Дмитрию Медведеву дали 3 месяца, чтобы подписать заявление: "Так решил действующий президент"
28 октября 2020, 17:10
Ультиматум Путина по двойному гражданству принят Госдумой
01 ноября 2020, 08:15
«Е…ть, ты тупой, Саня» – Монтян поставила майданщика на место
27 октября 2020, 20:05
«Сепарня, москальня, русня». Галичане в ужасе от итогов местных выборов
01 ноября 2020, 23:50
Пророссийской партии в Грузии поставили негласный ультиматум: "Такой чёткий месседж"
28 октября 2020, 15:20
В России ответили на вторжение норвежского корабля на свою территорию
28 октября 2020, 20:50
Тёплые встречи с Эрдоганом закончились пощёчиной Зеленскому: Крым не ваш
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.