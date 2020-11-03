Лавров: ЕС довел до кризиса отношения с Россией

Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com

Брюссель наштомповал санкций против Москвы чуть меньше, чем Вашингтон

Отношения между Евросоюзом и Россией находятся в кризисе, и виной тому совсем не Москва. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в большим интервью газете "КоммерсантЪ".

По его словам, бюрократия ЕС и отдельные страны-члены объединения использую любые, даже самые абсурдные поводы для сдерживания России.

"Штампуются новые санкционные режимы, нелегитимные с международно-правовой точки зрения. По количеству введенных под надуманными предлогами санкций против наших граждан еэсовцы уступают только американцам", – сказал глава МИД РФ.

Лавров отметил, что европейские масс-медиа ведут широкую антироссийскую кампанию, а Брюссель в сфере торгово-экономических отношений наращивает политику протекционизма, на ходу придумывая новые правила, чем нарушает нормы ВТО.

"При этом нам говорят, что Россия может "заслужить право" иметь нормальные отношения с ЕС, только изменив свое поведение. Цинизм, что называется, зашкаливает", – подчеркнул министр.

При этом Москва открыта для диалога с европейцами, поскольку старый Свет остается одним из важных торговых партнеров РФ, в том числе предприниматели обеих сторон заинтересованы в развитии бизнеса и кооперации.

Одновременно Лавров дал понять, что Россия не допустит "игры в одним ворота", никаких жестов доброй воли Москва себе не будет позволять. РФ надеется на здравый смысл еврочиновников и готова сколько угодно ждать рациональных шагов со стороны Брюсселя.

Напомним, Евросоюз начал активно внедрять санкционную дубину в отношении России после событий на Украине в 2014 г., когда крымчане в результате всенародного референдума вернулись в состав нашей страны, а также из-за внутриукраинского вооруженного конфликта в Донбассе. Рестрикции касались как физических лиц, так и целых отраслей экономики. Все эти годы ограничения регулярно пролонгируются. Москва отвечает зеркально.

Последние санкции касаются якобы отравления российского оппозиционера Алексея Навального неким "Новичком".

Европейские компании и представители политических сил пытаются уговорить власти своих стран начать снимать антироссийские санкции, поскольку Старый Свет теряет из-за них миллиарды долларов ежегодно.

