Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Владимир Кличко прокомментировал оговорки брата
Суд по делу Януковича решил возобновить допрос свидетелей защиты
«Теряют долю рынка»: Минсельхоз США назвал Россию серьёзным конкурентом ЕС в сфе...
Сатанинская пляска на пепле «одесской Хатыни»
Главная / Политика

Лавров: экспертов из США и Франции можно привлечь к расследованию ОЗХО по сирийской Думе

03 мая 2018, 12:39  •  80 • Политика

ТАСС, 3 мая. Россия ожидает от экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) независимого расследования инцидента в городе Дума и приглашает специалистов из США и Франции присоединиться к нему. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью итальянскому журналу Panorama.

Он вновь подчеркнул, что никакой химической атаки в Думе 7 апреля не было, а имело место "очередная нечистоплотная провокация, состряпанная теми, кто не заинтересован в установлении мира в Сирии".

"Ожидаем, что результатом их [экспертов ОЗХО] поездок станет объективное независимое расследование, включая посещение всех объектов, имеющих отношение к утверждениям о химатаке и к деятельности экстремистов по производству отравляющих веществ, - сказал Лавров. - Со своей стороны, как могли, содействовали работе экспертов".

"Мы отыскали свидетелей провокации и невольных участников устроенной "Белыми касками" инсценировки - мальчика Хасана Диаба и других жителей Думы, - напомнил глава МИД России. - 26 апреля в штаб-квартире ОЗХО они рассказали о том, как на самом деле снималось постановочное кино про химатаку".

Министр отметил, что Москва никого не призывает верить на слово, поэтому "изначально открыто выступала за расследование случившегося силами Организации по запрещению химического оружия". "К нему могли бы подключиться и национальные эксперты из США и Франции", - добавил глава МИД РФ.

Обвинения США

Ранее Соединенные Штаты обвинили Россию и Сирию в препятствовании доступу инспекторов ОЗХО в Думу.

Лавров напомнил, что, когда группа экспертов ОЗХО уже была готова выехать Дамаск и далее в Думу, "в отношении Сирии - суверенного государства, члена ООН - был совершен акт агрессии". "Не можем принять логику тех, кто выдает произвольное наказание за лучшее доказательство вины. Это нонсенс", - отметил министр.

"Абсурдны и последующие обвинения в том, что российские военные якобы затянули выезд экспертов [Организации по запрещению химического оружия], а сами тем временем "зачистили место", - отметил глава МИД РФ. - Любой специалист подтвердит: уничтожить следы химической атаки в условиях разрушенной застройки невозможно - вещества проникают глубоко в почву, в стены зданий".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

80
Источник
Похожие новости
03 мая 2018, 12:39
Лавров: экспертов из США и Франции можно привлечь к расследованию ОЗХО по сирийской Думе
03 мая 2018, 06:09
Центр по примирению: полное разминирование города Дума займет около трех месяцев
02 мая 2018, 20:24
Посольство РФ заявило, что надуманность британских обвинений в деле Скрипаля очевидна

01 мая 2018, 08:39
Грызлов: Киев делает ставку на силовое решение конфликта в Донбассе
30 апреля 2018, 22:54
Путин: СВПД по иранской ядерной программе должен неукоснительно соблюдаться
30 апреля 2018, 00:09
Захарова: западные журналисты подвергают травле сирийцев, говорящих правду о "химатаках"
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
30 апреля 2018, 15:09
Киев идет на войну: АТО подошла к концу
28 апреля 2018, 11:09
Что происходит с долларом
01 мая 2018, 00:54
Атака на Сирию вызвала землетрясение
02 мая 2018, 12:39
Американские танки концентрируются у границ России
29 апреля 2018, 06:40
Итоги недели. Красноречивое молчание России
30 апреля 2018, 11:39
Политолог прокомментировал смену формата операции Киева в Донбассе
01 мая 2018, 10:39
Израиль жаждет новой войны
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.