Лавров: экспертов из США и Франции можно привлечь к расследованию ОЗХО по сирийской Думе

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ТАСС, 3 мая. Россия ожидает от экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) независимого расследования инцидента в городе Дума и приглашает специалистов из США и Франции присоединиться к нему. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью итальянскому журналу Panorama.

Он вновь подчеркнул, что никакой химической атаки в Думе 7 апреля не было, а имело место "очередная нечистоплотная провокация, состряпанная теми, кто не заинтересован в установлении мира в Сирии".

"Ожидаем, что результатом их [экспертов ОЗХО] поездок станет объективное независимое расследование, включая посещение всех объектов, имеющих отношение к утверждениям о химатаке и к деятельности экстремистов по производству отравляющих веществ, - сказал Лавров. - Со своей стороны, как могли, содействовали работе экспертов".

"Мы отыскали свидетелей провокации и невольных участников устроенной "Белыми касками" инсценировки - мальчика Хасана Диаба и других жителей Думы, - напомнил глава МИД России. - 26 апреля в штаб-квартире ОЗХО они рассказали о том, как на самом деле снималось постановочное кино про химатаку".

Министр отметил, что Москва никого не призывает верить на слово, поэтому "изначально открыто выступала за расследование случившегося силами Организации по запрещению химического оружия". "К нему могли бы подключиться и национальные эксперты из США и Франции", - добавил глава МИД РФ.

Ранее Соединенные Штаты обвинили Россию и Сирию в препятствовании доступу инспекторов ОЗХО в Думу.

Лавров напомнил, что, когда группа экспертов ОЗХО уже была готова выехать Дамаск и далее в Думу, "в отношении Сирии - суверенного государства, члена ООН - был совершен акт агрессии". "Не можем принять логику тех, кто выдает произвольное наказание за лучшее доказательство вины. Это нонсенс", - отметил министр.

"Абсурдны и последующие обвинения в том, что российские военные якобы затянули выезд экспертов [Организации по запрещению химического оружия], а сами тем временем "зачистили место", - отметил глава МИД РФ. - Любой специалист подтвердит: уничтожить следы химической атаки в условиях разрушенной застройки невозможно - вещества проникают глубоко в почву, в стены зданий".