Лавров едко прошелся по новой инициативе Зеленского

Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com

От Украины ждут еще много "радости"

После решения главы Незалежной Владимира Зеленского считать дату крещения Руси началом появления украинской государственности от Киева можно ждать чего угодно – даже объявления Нового года сугубо местным праздником. Такую возможность допустил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции в австрийской Вене 25 августа.

Накануне Зеленский подписал указ о том, что День украинской государственности будет отмечаться 28 июля, когда православные празднуют День крещения Руси.

"Они приватизировали День крещения Руси. Не знаю, может быть, скоро будет решено господином Зеленским, что и Новый год можно отмечать только на Украине",

– иронично прокомментировал Лавров последние новости из Киева.

Ранее Зеленский объявил, что Киев начинает процесс возвращения на Украину останков знаменитых украинцев, похороненных на территории других стран.

Во вторник, 24 августа, Украина отмечала 30-летие своей независимости. Зеленского до слез растрогал постановочный момент, когда девочка вручала цветы бойцу на параде. Чувства его предшественника Петра Порошенко были иными – в праздничный день его облили зеленкой.