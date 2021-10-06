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Лавров должен сказать "досвидос": Политолог предложил разорвать дипотношения с США

06 октября 2021, 22:10  •  226 • Политика
Раз американцы пересмотрели фильм "300 спартанцев" и, перепутав реальность с Голливудом, потребовали выслать из страны 300 русских дипломатов, то Россия должна разорвать с США дипотношения. Так считает блогер и политолог Руслан Осташко. Он полагает, что Сергей Лавров вполне может сказать Америке "досвидос".
В России прокомментировали требование сенаторов США выслать из страны 300 русских дипломатов. С соответствующим письмом парламентарии обратились к президенту США Джо Байдену.
Источник в МИД России сообщил, что не понимает, откуда американские сенаторы взяли цифру в 300 дипломатов. Потому что в Вашингтоне такого количества представителей России попросту нет.
Но понять американцев можно, считает политолог, ведущий политического ток-шоу "Время покажет" и главный редактор PolitRussia Руслан Осташко. Россия, пояснил он Царьграду, очень удобный враг: "С учётом того, что своих проблем хватает, надо же на кого-то их списывать".
Наверное, пересмотрели фильм "300 спартанцев", такое красивое число, будут изгонять, а нашим надо сделать плакаты "300 спартанцев-дипломатов, которые остановили орды американских врагов, защищая страну",
- иронизирует эксперт.
"Мы шутить можем на эту тему, но с точки зрения международных отношений и наших дипломатических отношений это же достаточно серьёзный удар по нашим взаимоотношениям", - продолжил наш собеседник. По мнению Осташко, в таких случаях русские должны не молчать, а ставить вопрос ребром.
Просто наш президент или наш министр иностранных дел как минимум должны открытый вопрос задать американцам: вам нужны дипломатические отношения с Россией или нет, и если нужны, то не занимайтесь фигнёй, а если не нужны, давайте просто дипотношения разорвём и досвидос.
При этом Осташко прекрасно понимает, по кому разрыв отношений ударит в первую очередь: конечно, по элите, которая владеет в США недвижимостью, к тому же там учатся их дети. Но остальные 99 процентов населения нашей страны от этого нисколько не пострадают, убеждён эксперт: "А этот один процент, который летает туда раз в месяц пошопиться и в Майами рожают своих детей, чтобы иметь возможность получить американское гражданство, идите они в задницу! Устали мы на них работать, надо не забывать о том, что у нас есть своя гордость, есть свои национальные интересы".
Можно и не разрывать дипломатические отношения, но ответить другим способом, добавил Руслан Осташко: "Давайте закроем МКС, и ваши астронавты пусть летают туда на замечательных кораблях Илона Маска, если живыми останутся. Пусть попробуют".

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