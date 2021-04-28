|
Лавров дипломатично ответил болгарам на обвинения против русских: "Хорошо, хоть не эрцгерцога"
28 апреля 2021, 14:20 • 220 • Политика
Лавров дал комментарий по поводу обвинений Болгарии
Глава МИД России Сергей Лаврор прокомментировал обвинение Болгарии в причастности России ко взрывам на складах с оружием.
"Хорошо еще, что эрцгерцога Фердинанда пока не мы убили. Но судя по всему к этому идет", - сказал он.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
220
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
24 апреля 2021, 21:25
|
24 апреля 2021, 23:15
|
25 апреля 2021, 08:25
|
26 апреля 2021, 13:45
|
27 апреля 2021, 13:35
|
25 апреля 2021, 20:20
|
22 апреля 2021, 00:40