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Лавров дипломатично ответил болгарам на обвинения против русских: "Хорошо, хоть не эрцгерцога"

28 апреля 2021, 14:20  •  220 • Политика
Лавров дал комментарий по поводу обвинений Болгарии
Глава МИД России Сергей Лаврор прокомментировал обвинение Болгарии в причастности России ко взрывам на складах с оружием.
"Хорошо еще, что эрцгерцога Фердинанда пока не мы убили. Но судя по всему к этому идет", - сказал он.

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