Лавров дипломатично ответил болгарам на обвинения против русских: "Хорошо, хоть не эрцгерцога"

Лавров дал комментарий по поводу обвинений Болгарии

Глава МИД России Сергей Лаврор прокомментировал обвинение Болгарии в причастности России ко взрывам на складах с оружием.

"Хорошо еще, что эрцгерцога Фердинанда пока не мы убили. Но судя по всему к этому идет", - сказал он.