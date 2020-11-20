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Лавров даже не намекает Западу, а говорит прямо: "Чтобы никто не умирал"

20 ноября 2020, 19:55  •  286 • Политика
Лавров заявил, что Россия не нарушала обязательств по ОДКБ, договариваясь по Карабаху. Главное для Москвы - "чтобы не было конфликтов и кризисов, чтобы никто не умирал, чтобы была стабильность вокруг наших границ", сказал глава МИД на претензии.
Глава МИД России Сергей Лавров ответил на вопрос, почему Москва не поддержала Ереван в войне за Нагорный Карабах в рамках Договора о коллективной безопасности. Российский министр напомнил про условия договора.
"Обязательства ОДКБ распространяются исключительно на совместную защиту страны - члена ОДКБ от внешней агрессии, чего, конечно же, не происходило с Арменией", - цитирует Лаврова пресс-служба МИД.
Нагорный Карабах имеет неопределённый международный статус. Нагорно-Карабахская Республика, или Республика Арцах, с точки зрения международного права является непризнанным государством. А Азербайджан и вовсе считает его своей территорией, которую незаконно занимают армяне. Спор за Карабах между Арменией и Азербайджаном продолжается уже много лет.
Лавров подчеркнул, что главное для Москвы - "чтобы не было конфликтов и кризисов, чтобы никто не умирал, чтобы была стабильность вокруг наших границ". Также он отметил, что в разговорах с коллегами из США и Франции слышится обида, что все вопросы с Карабахом решили без них.
"Я разговаривал по телефону с моим французским коллегой вчера. Мои сотрудники разговаривали с американскими партнёрами. Мы почувствовали что-то вроде обиды: как же так, нам подробно ничего не рассказали", - отметил Лавров, выступая на брифинге.

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