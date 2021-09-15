Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Нардеп Рады заявил о победе Украины над Россией. Но попал в исторический конфуз
Президент Польши сознательно оскорбил Ангелу Меркель - Die Welt
Грохот над Горловкой: Ополченцы ответили на атаку ВСУ
"Вам стоит заткнуться": посол Китая в США резко осадил американцев
Главная / Политика

Лавров дал Украине урок достоинства

15 сентября 2021, 11:40  •  204 • Политика
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Руководство Незалежной выбрало линию поведения, унижающую страну и ее граждан
Киев с вытянутой рукой стал уже притчей во языцех. Бесконечные истеричные обращения украинских политиков с просьбами о помощи свидетельствует о полной потере достоинства руководством соседней страны, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он обратил внимание, что Украина всегда что-то просит – на всех уровнях, по всяким поводам. 
"У них вошло в привычку постоянно обязательно что-то клянчить у Запада. Вот "Северный поток" – остановите, а не сможете остановить, тогда давайте нам деньги в качестве компенсации. Пустите нас в НАТО. Пустите нас в Евросоюз",
– привел Лавров примеры постоянных унизительных обращений украинского руководства к Западу. По мнению российского министра, Украина имеет богатую историю, и ее народ заслуживает быть "созидателем", а не вечным "просителем". 
"Страна должна иметь свое достоинство", – подчеркнул Лавров, выступая в среду, 15 сентября, перед журналистами в Душанбе, где проходит совместное заседание глав МИД, министров обороны и секретарей Совбезов стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Видео приводит канал "Вы слушали МАЯК".
Ранее Лавров рассказал молодым активистам, какой путь прошла Россия за последние 20 лет, чтобы вернуть утраченное достоинство. Были сложности, зато теперь Запад вынужден считаться с Москвой, подчеркнул министр.
Недавно Лавров едко прошелся по инициативе главы Незалежной Владимира Зеленского, предложившего отсчитывать время появления суверенной Украины со дня Крещения Руси.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





204
Источник
Похожие новости
15 сентября 2021, 02:30
Грохот над Горловкой: Ополченцы ответили на атаку ВСУ
15 сентября 2021, 00:40
Пойманный на провокации "Голос" попытались оправдать, но всё разрушило одно фото
15 сентября 2021, 04:20
Лидер Китая жестко пристыдил Байдена: в личной встрече отказано
15 сентября 2021, 08:00
О чём промолчали в Киеве: Юрист указал на подлость участников "Крымской платформы"
15 сентября 2021, 08:00
Так выглядит предатель: Сбежавший на Украину актёр просит милостыню у русских
15 сентября 2021, 00:40
Продвигающие Навального США столкнулись с эффектом бумеранга. Объявлена повышенная готовность
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 сентября 2021, 02:30
Грохот над Горловкой: Ополченцы ответили на атаку ВСУ
15 сентября 2021, 00:40
Пойманный на провокации "Голос" попытались оправдать, но всё разрушило одно...
15 сентября 2021, 04:20
Лидер Китая жестко пристыдил Байдена: в личной встрече отказано
15 сентября 2021, 08:00
О чём промолчали в Киеве: Юрист указал на подлость участников "Крымской платформ...
15 сентября 2021, 08:00
Так выглядит предатель: Сбежавший на Украину актёр просит милостыню у русских
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 сентября 2021, 02:50
"Вам стоит заткнуться": Китайский посол нашёл слова для США
13 сентября 2021, 01:00
Президент Польши сознательно оскорбил Ангелу Меркель - Die Welt
12 сентября 2021, 07:35
Штаб оккупационных сил сообщает о потерях ВСУ на Донбассе
12 сентября 2021, 18:35
В Афганистане снова бои: "Талибан"* отступает - источник
08 сентября 2021, 23:50
Талибы* устроили погром в посольстве Норвегии. В дипмиссии опешили
10 сентября 2021, 00:35
"Вы мне об этом не говорили": Путин удивил Лукашенко решением по авиасообщению
13 сентября 2021, 19:20
"Принудительно посадят самолёт с Шойгу?": Блогер указал на "откровенно странный поступок" Чехии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.