Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает взаимодействие "последним столпом" отношений ЕС с Россией. В то же время упомянул об интересах ЕС, проставленных на карту, и анонсировал новые санкции против Москвы. Тем самым он фактически подтвердил ранее высказанную главой МИД России оценку Западу.

В своём еженедельном блоге глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в очередной раз во всей красе продемонстрировал политику двойных стандартов ЕС по отношению к России. То есть то, о чём недавно в своём обзоре обличил глава МИД России Сергей Лавров, рассуждая о принципах мирового устройства.

"Порядок, основанный на правилах" - это "воплощение двойных стандартов", - отмечал министр.

Боррель фактически эту мысль Лаврова воплотил в своём блоге. С оной стороны он пишет о том, что "последний столп наших отношений с Россией - взаимодействие". В том числе обращает внимание на то, что наша страна "является крупным игроком" на геополитической арене, расширив своё свое политическое присутствие в мире. В том числе и там, где, по утверждению Борреля, "на карту поставлены интересы ЕС". В качестве примера он привёл Сирию, Нагорный Карабах, Ливию и Афганистан.

С одной стороны европолитик пишет о необходимости привлечь Россию в интересах ЕС, с другой тут же анонсирует новые санкции против Москвы.

Очевидно, что призыв Лаврова к Западу садиться за стол переговоров, дабы вернуть упущенную выгоду и деловую репутацию, глава дипломатии Евросоюза не услышал. Или сделал вид, что не услышал.